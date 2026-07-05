Kellerbrand: Feuerwehren aus Klagenfurt zu Einsatz alarmiert

Bei einem Kellerbrand in Klagenfurt griffen Freiwillige und Berufsfeuerwehr schnell ein.

Gestern kam es in Klagenfurt zu einem Feuerwehreinsatz.

Gestern kam es in Klagenfurt zu einem Feuerwehreinsatz.

Am gestrigen Tag kam es zu einem gemeinsamen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Haidach und der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Die Einsatzkräfte wurden mit dem Alarmstichwort „B3 Person“ zu einem gemeldeten Kellerbrand gerufen.

Feuer zügig unter Kontrolle gebracht

Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen der alarmierten Feuerwehren konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und erfolgreich bekämpft werden. Besonders erfreulich: keine Personen verletzt wurden.