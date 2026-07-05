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/ ©Feuerwehr Haidach / Klagenfurt
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Gestern kam es in Klagenfurt zu einem Feuerwehreinsatz.
Klagenfurt
05/07/2026
Feuerwehreinsatz

Kellerbrand: Feuerwehren aus Klagenfurt zu Einsatz alarmiert

Bei einem Kellerbrand in Klagenfurt griffen Freiwillige und Berufsfeuerwehr schnell ein.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)
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Am gestrigen Tag kam es zu einem gemeinsamen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Haidach und der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Die Einsatzkräfte wurden mit dem Alarmstichwort „B3 Person“ zu einem gemeldeten Kellerbrand gerufen.

Feuer zügig unter Kontrolle gebracht

Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen der alarmierten Feuerwehren konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und erfolgreich bekämpft werden. Besonders erfreulich: keine Personen verletzt wurden.

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