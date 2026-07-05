Katzenrettung nach Brand in Klagenfurt: Das ist bislang bekannt

Bei einem Wohnungsbrand in Klagenfurt rettete die Feuerwehr vier Katzen. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer im zweiten Stock und sicherten das Gebäude. Die Brandursache ist noch unklar.

Am Sonntagnachmittag kam es im Stadtgebiet von Klagenfurt zu einem Brandausbruch in einem Mehrparteienhaus, welcher einen größeren Feuerwehreinsatz nach sich zog – wir haben berichtet, dass mehrere Katzen gerettet wurden. Das Feuer, das im zweiten Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen war, wurde von den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Klagenfurt mittels eines gezielten Innenangriffs bekämpft.

Auch angrenzende Wohnungen kontrolliert

Zur Unterstützung rückte zudem die Freiwillige Feuerwehr Viktring – Stein / Neudorf mit einer Mannschaftsstärke von 21 Kräften aus, welche den Einsatz aus ihrer Sicht beschrieb: „Als zweiteintreffende Einheit an der Einsatzelle unterstützen wir mit zwei eingesetzten Atemschutztrupps bei der Kontrolle der angrenzenden Wohnungen, der Druckbelüftung des Treppenhauses als auch in weiterer Folge bei der Herstellung der Wasserversorgung“, schilderte die Feuerwehr Viktring – Stein / Neudorf.

Polizei kümmerte sich um Katzen

Auch die Polizei stand im Einsatz: „Personen wurden durch das Brandereignis nicht verletzt. In der Wohnung befanden sich vier Katzen, die von den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr gerettet wurden. Die Tiere wurden anschließend von der Polizei in die Obhut eines Tierarztes übergeben. Die Brandursache sowie eine Schadenshöhe sind noch nicht bekannt“, erklärte die Beamten.

Einsatzbereitschaft wiederhergestellt

Im Anschluss an die primäre Brandbekämpfung wurden durch die Einheiten gemeinsame Nachlösch- und Sicherungsarbeiten durchgeführt. Nach einer Einsatzdauer von knapp zwei Stunden konnten die beteiligten Feuerwehren wieder einrücken und ihre Einsatzbereitschaft vollständig wiederherstellen.