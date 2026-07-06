Premiere in Moosburg: Musik, Kulinarik und Kunst beim ersten Paradiesgartenfest

Ein sommerlicher Abend voller Begegnungen, Live-Musik, Kunst und regionaler Kulinarik wartet auf die Besucher in Moosburg. Am kommenden Samstag feiert das Paradiesgartenfest seine Premiere.

Am Samstag, dem 11. Juli, geht in Moosburg das erste Paradiesgartenfest über die Bühne.

Am Samstag, dem 11. Juli, geht in Moosburg das erste Paradiesgartenfest über die Bühne.

Der Sommer in Kärnten zeigt sich von seiner schönsten Seite und in Moosburg gibt es am 11. Juli eine Premiere. Auf der Schlosswiese findet ab 17 Uhr das allererste Moosburger Paradiesgartenfest statt. Der Eintritt zur Open-Air-Veranstaltung ist frei. Besucher werden gebeten, ihre eigenen Picknickdecken mitzubringen, um das sommerliche Ambiente in vollen Zügen zu genießen.

Buntes Programm: Von Rikschafahrten bis zum schönsten Kopfschmuck

Das Programm des Festes bietet Unterhaltung für die ganze Familie. Für die passende musikalische Umrahmung sorgt die Harmonika-Klasse der Musikschule Moosburg-Pörtschach. Neben einem Glückshafen mit vielen Preisen, gemütlichen Rikschafahrten und Kinderschminken wartet ein ganz besonderer Programmpunkt auf die Gäste: Die Prämierung des schönsten Kopfschmucks. Wer also mit kreativem Haarschmuck oder Hüten erscheint, hat gute Chancen auf einen Gewinn.

©Sandra Matanovic Ein sommerlicher Abend voller Begegnungen, Live-Musik, Kunst und regionaler Kulinarik wartet auf die Besucher in Moosburg. Am kommenden Samstag feiert das Paradiesgartenfest seine Premiere.