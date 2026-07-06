„Miniversum“: Beliebtes Ausflugsziel wurde für 1,4 Millionen Euro modernisiert

Die Investition wurde aus dem Tourismusreferat von Landesrat Sebastian Schuschnig unterstützt, der eine eigene Förderschiene für Investitionen in Ausflugsziele initiiert hat. Die Gesamtkosten für das Projekt „Miniversum“ liegen bei rund 1,4 Millionen Euro. 150.000 Euro wurden vom Tourismusreferat des Landes Kärnten beigesteuert.

„Projekt ist ein wichtiger Beitrag“

„Von solchen Investitionen profitieren nicht nur die Stadt und Region Klagenfurt, sondern der gesamte Tourismusstandort Kärnten. Das Projekt ist ein wichtiger Beitrag, um unser wetterunabhängiges Freizeitangebot weiter auszubauen und so Schritt für Schirtt Kärntens Image als ganzjährig attraktives Urlaubsland zu stärken“, betont Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig.

Maßnahmen für das neue „Miniversum“

Die Maßnahmen für das „Miniversum“ umfassten bauliche Anpassungen der Aufenthaltsbereiche sowie die Modernisierung der Sanitär-, Lüftungs- und der Heizungsanlage. Zudem wurde die Kuppel für Vorführungen saniert, eine mobile Bestuhlung für rund 80 Personen angeschafft und vor allem die Projektions- und Medientechnik erneuert. Ziel dabei war es die Saison zu verlängern und es gemeinsam mit dem benachbarten Ausflugsziel Minimundus zu einem wetterunabhängigen Ganzjahresbetrieb zu etablieren.

Zusammenarbeit mit Minimundus

Die Zusammenarbeit mit dem benachbarten Ausflugsziel Minimundus ermöglicht es, neue Kunden zu gewinnen. Es sollen Schulen, Familien und Touristen gleichermaßen angesprochen werden. Die mobile Bestuhlung und die neueste digitale Medientechnik erlauben zudem eine nachhaltigere Nutzung des Objekts als besondere Eventlocation. So können dort Firmenevents, Präsentationen und Ähnliches durchgeführt werden. Die durchschnittlichen jährlichen Besucherzahlen werden auf rund 50.000 geschätzt und sollen sich durch diese Weiterentwicklung nochmals deutlich steigern.