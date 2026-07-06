Klagenfurt: STW-Familienfest lockte Tausende ins Strandbad

Den Höhepunkt des Nachmittags stellte die beliebte STW-Sautrogregatta dar, bei der sich 18 Zweier-Teams in hölzernen Trögen ein spannendes Rennen lieferten. Während der Veranstaltung war der Eintritt zum Strandbad frei.

Kinderschminken, Mitmach-Stationen und Glücksrad

Schon ab dem Mittag herrschte im größten Strandbad des Landes ein buntes Treiben. Für die kleinsten Besucher verwandelte sich die Wiese in eine riesige Spielwiese: Beim Kinderschminken entstanden bunte Fantasiegestalten, während an verschiedenen Mitmach-Stationen fleißig jongliert und balanciert wurde. Ein echtes Highlight wartete am STW-Glücksrad, wo coole Sommer-Gadgets wie Sonnenbrillen und Wasserbälle abgestaubt werden konnten.

KAC-Stars zum Anfassen

Besonders dicht umringt waren jedoch die Publikumslieblinge des EC-KAC. Die Eishockey-Stars nahmen sich ausgiebig Zeit für eine Autogrammstunde. Wer stilvoll anreisen wollte, nutzte den historischen Nostalgiebus „Bäderblitz“, der die Badegäste kostenlos und umweltfreundlich direkt zum Fest kutschierte.

Highlight: Die Sautrogregatta

Der absolute Höhepunkt des Nachmittags spielte sich aber auf dem Wasser ab. Die mittlerweile legendäre STW-Sautrogregatta hat sich zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt. Heuer stürzten sich 18 hoch motivierte Zweier-Teams in die hölzernen Tröge. Angefeuert von hunderten Badegästen auf den Stegen und am Ufer, ging es im Zickzack-Kurs über den Wörthersee. Bei dem außergewöhnlichen Rennen waren nicht nur Muskelkraft und Schnelligkeit, sondern vor allem Gleichgewicht und jede Menge Humor gefragt. Am Ende sicherten sich die „Paddelpandas“ den heiß begehrten Sieg und staubten neben Pokalen auch Strandbad-Saisonkarten für das Jahr 2027 ab. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Teams „TschOunas & LAisa“ sowie die „Pink Flamingos“.

©Shootmeup | Strahlender Sonnenschein, fröhliches Kinderlachen und ein spannender Wettbewerb auf dem Wörthersee.

Vorfreude auf die nächsten Strandbad-Feste

Ein bisschen kann man sich schon auf die weiteren Feste im Strandbad Klagenfurt freuen: Am Sonntag, 26. Juli, findet die beliebte Veranstaltung „Schwimmen statt Baden“ statt. Am Samstag, 1. August kommt im größten Kinosaal des Landes bei „Movie at the Lake“ wieder Freiluftkino-Stimmung auf und am Samstag, 12. September wird die Mittelbrücke wieder zur Musikbühne für das Konzert am Steg.