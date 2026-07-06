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/ ©Fotomontage 5 Minuten/KMG/Madlin Peko
Das Bild auf 5min.at zeigt einen KMG-Bus mit der Schrift "Umleitung" vorn.
Morgen wird die KMG-Linie 4 in Klagenfurt bis 11 Uhr Vormittags umgeleitet.
Klagenfurt
06/07/2026
Am 7. Juli

Klagenfurt: Umleitung der Linie 4 wegen Grabungsarbeiten

KMG-Fahrgäste aufgepasst: Am morgigen Dienstagvormittag kommt es im Stadtgebiet zu einer kurzfristigen Straßensperre. Wegen dringender Grabungsarbeiten gibt es Umleitungen im Busverkehr.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(65 Wörter)
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Am Dienstag, 7. Juli, werden in der Berthold-Schwarz-Straße in Klagenfurt Grabungsarbeiten durchgeführt. Da eine Durchfahrt nicht möglich ist, fährt die Linie 4 von 8.30 Uhr bis 11 Uhr eine Umleitung über die Tessendorfer Straße zur Haltestelle Jägerweg. Die Haltestellen Berthold-Schwarz-Straße und Rebhuhnweg werden während dieser Zeit nicht bedient, wird vonseiten der Klagenfurt Mobil GmbH mitgeteilt.

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Umleitung in Klagenfurt.
©Stadtwerke Klagenfurt AG
Am morgigen Dienstagvormittag kommt es im Stadtgebiet zu einer kurzfristigen Straßensperre. Wegen dringender Grabungsarbeiten gibt es Umleitungen im Busverkehr.
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