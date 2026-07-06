Klagenfurt: Umleitung der Linie 4 wegen Grabungsarbeiten

KMG-Fahrgäste aufgepasst: Am morgigen Dienstagvormittag kommt es im Stadtgebiet zu einer kurzfristigen Straßensperre. Wegen dringender Grabungsarbeiten gibt es Umleitungen im Busverkehr.

Am Dienstag, 7. Juli, werden in der Berthold-Schwarz-Straße in Klagenfurt Grabungsarbeiten durchgeführt. Da eine Durchfahrt nicht möglich ist, fährt die Linie 4 von 8.30 Uhr bis 11 Uhr eine Umleitung über die Tessendorfer Straße zur Haltestelle Jägerweg. Die Haltestellen Berthold-Schwarz-Straße und Rebhuhnweg werden während dieser Zeit nicht bedient, wird vonseiten der Klagenfurt Mobil GmbH mitgeteilt.