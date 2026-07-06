25 Jahre Musikschule Fröhlich: Klagenfurt feiert Adrian Holzer

Gute Akkordeonspieler in Klagenfurt und Umgebung hatten mit großer Wahrscheinlichkeit Unterricht in der „Musikschule Fröhlich“, gegründet und geleitet von Adrian Holzer. Die Jüngsten beginnen mit der Melodika, im Anschluss geht es weiter mit Kinder-Akkordeon-Kursen bis hin zu Orchestermusik. Auch Erwachsene lernen hier mit Begeisterung das Akkordeonspiel. Für die optimale Förderung findet der Unterricht immer in Kleingruppen statt, teilt die Stadt Klagenfurt in einer Aussendung mit.

Jubiläum mit Dankes-Urkunde

Das 25-jährige Jubiläum der „Musikschule Fröhlich“ wurde vergangenes Wochenende mit einem „Musik Mosaik“ im Konzerthaus gefeiert. Den Beginn machten Anfänger und jüngere Musiker ehe das Orchester D’Akkord Hits von Udo Jürgens bis Bryan Adams zum Besten gab. Bürgermeister Christian Scheider überreichte Adrian Holzer anlässlich des Jubiläums mit der Urkunde „Dank und Anerkennung“ und gratulierte zu seinem großartigen Engagement und den Erfolgen, die er und seine Schüler musikalisch feiern durften.