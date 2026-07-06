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Das Bild auf 5min.at zeigt Bürgermeister Christian Scheider und Adrian Holzer.
Im Rahmen des Jubiläumskonzertes überreichte Bürgermeister Christian Scheider Adrian Holzer die „Dank und Anerkennung“-Urkunde.
Klagenfurt
06/07/2026
Ehrung

25 Jahre Musikschule Fröhlich: Klagenfurt feiert Adrian Holzer

Seit einem Vierteljahrhundert engagiert sich Adrian Holzer mit seiner „Musikschule Fröhlich“ in der musikalischen Förderung von Kindern und Jugendlichen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(164 Wörter)
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Gute Akkordeonspieler in Klagenfurt und Umgebung hatten mit großer Wahrscheinlichkeit Unterricht in der „Musikschule Fröhlich“, gegründet und geleitet von Adrian Holzer. Die Jüngsten beginnen mit der Melodika, im Anschluss geht es weiter mit Kinder-Akkordeon-Kursen bis hin zu Orchestermusik. Auch Erwachsene lernen hier mit Begeisterung das Akkordeonspiel. Für die optimale Förderung findet der Unterricht immer in Kleingruppen statt, teilt die Stadt Klagenfurt in einer Aussendung mit.

Jubiläum mit Dankes-Urkunde

Das 25-jährige Jubiläum der „Musikschule Fröhlich“ wurde vergangenes Wochenende mit einem „Musik Mosaik“ im Konzerthaus gefeiert. Den Beginn machten Anfänger und jüngere Musiker ehe das Orchester D’Akkord  Hits von Udo Jürgens bis Bryan Adams zum Besten gab. Bürgermeister Christian Scheider überreichte Adrian Holzer anlässlich des Jubiläums mit der Urkunde „Dank und Anerkennung“ und gratulierte zu seinem großartigen Engagement und den Erfolgen, die er und seine Schüler musikalisch feiern durften.

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