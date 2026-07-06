City Summer Vibes 2.0 in Klagenfurt: Neuer Platz wird zur Partyzone

Diesen Mittwoch verwandelt sich der Neue Platz in Klagenfurt wieder in eine Partyzone. Bei den City Summer Vibes 2.0 sorgen DJ MCA, Kaiser Funk Djoseph, DJ GBK und DJ Rey Simon von 17 bis 22 Uhr für den passenden Sound.

Möglich wird das Event auch durch einen spielfreien Mittwoch bei der Fußball-WM: Die bereits vorhandene Infrastruktur des Public Viewingsam Neuen Platz kann dadurch zusätzlich genutzt werden. Gleichzeitig fällt die Veranstaltung in die letzte Schulwoche und bietet damit auch den idealen Rahmen für eine stimmungsvolle Schulschluss-Party mitten in der Innenstadt, wird in einer Aussendung mitgeteilt.

Premiere bereits vor zwei Jahren

Bereits die Premiere dieses Events vor zwei Jahren-während der damaligen EM-Public-Viewing Phase -wurde besonders von der Jugend in Klagenfurt sehr gut angenommen, wird betont. Mit ausgelassener Stimmung und sommerlicher Atmosphäre zeigte sich, dass der zentrale Platz der Stadt auch für junge Formate unter freiem Himmelbestens funktioniert, heißt es weiter.

Geier: „Konkrete Innenstadtbelebung“

„Mit den City Summer Vibes holen wir den Start in den Sommer bewusst mitten in die Klagenfurter Innenstadt. Der Neue Platz soll an diesem Abend zum Treffpunkt für alle werden, die Musik, Stimmung und einen guten Abend in unserer Stadt erleben wollen. Es geht darum, junge Menschen und Feierfreudige in die Innenstadt zu bringen und zu zeigen, dass Klagenfurt lebendig ist“, teilt Wirtschaftsreferent Stadtrat Julian Geier mit, der zudem betont: „Für mich ist das auch konkrete Innenstadtbelebung. Wenn Menschen in die Stadt kommen, wenn vor oder nach der Veranstaltung in der Innenstadt gegessen, getrunken und weitergezogen wird, dann profitieren auch unsere Gastronomie und unsere Betriebe. Genau darum geht es: Frequenz schaffen, Leben in die Stadt bringen und Klagenfurt als Ausgeh- und Erlebnisstandort stärken.

Dobesch: „Wir freuen uns sehr“

Unternehmer Sandro Dobesch betont: „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit dem Stadtmarketing Klagenfurt die City Summer Vibes 2.0 am Neuen Platz umzusetzen. Bereits vor zwei Jahren war die Veranstaltung ein voller Erfolg – umso mehr freut es uns, dieses Format heuer wieder als Bereicherung für die Stadt und ihre Gäste anbieten zu können. Gerade wenn eine so einzigartige Infrastruktur mitten in der Innenstadt bereits vorhanden ist, sollte sie auch für Veranstaltungen genutzt werden. Klagenfurt lebt von Events und Begegnungen. Solche Veranstaltungen zeigen, welches Potenzial der Neue Platz hat, Menschen zusammenzubringen und die Innenstadt mit Leben zu füllen.“

©zVg. Am Foto: Wirtschaftsreferent Stadtrat Julian Geier und Veranstalter Sandro Dobesch (von links)

City Summer Vibes 2.0 Wann? Am Mittwoch, 8. Juli 2026, von 17 bis 22 Uhr Wo? Neuer Platz in Klagenfurt Line-Up: DJ MCA, Kaiser Funk Djoseph, DJ GBK, DJ Rey Simon Der Eintritt ist frei.