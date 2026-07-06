Klagenfurts neuer Plan zur absoluten Rad-Drehscheibe in Kärnten

Ob Genussradler oder Profi: Klagenfurt baut sein Angebot für Radfahrer aus. Neben 500 Freiminuten für Gäste warten über 800 neue Schilder und maßgeschneiderte Routen auf die Urlauber.

V.l.n.r. Tourismus- und Wirtschaftsstadtrat Julian Geier, Adi Kulterer (Vorsitzender der Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee), Straßenbau- und Verkehrsstadträtin Sandra Wassermann, BA, Mag. Helmuth Micheler (Geschäftsführer Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee) bei der Pressekonferenz im Hotel Sandwirth zum Thema „Klagenfurt am Wörthersee: die Rad-Drehscheibe Kärntens“.

V.l.n.r. Tourismus- und Wirtschaftsstadtrat Julian Geier, Adi Kulterer (Vorsitzender der Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee), Straßenbau- und Verkehrsstadträtin Sandra Wassermann, BA, Mag. Helmuth Micheler (Geschäftsführer Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee) bei der Pressekonferenz im Hotel Sandwirth zum Thema „Klagenfurt am Wörthersee: die Rad-Drehscheibe Kärntens“.

Am Montagvormittag wurden neue Angebote und infrastrukturelle Maßnahmen präsentiert, die Klagenfurt als Radknotenpunkt in Kärnten positionieren sollen. Bereits 43 Prozent der Gäste nutzen im Urlaub das Fahrrad. Die Stadt verfügt über 14 radfreundliche Betriebe, die mit dem Verleih „Nextbike“ kooperieren, sowie sechs ADFC-zertifizierte „Bett und Bike“-Betriebe.

Überblick über das Angebot

Neu sind 500 Freiminuten bei „Nextbike“, die sieben Tage lang für beliebig viele Fahrten gelten. Der 24/7-Verleih bietet an 50 Stationen 300 City-, E- und Lasten-Bikes. Für bessere Orientierung sorgt das Rad Routing 5.0: Nach 160 Schildern im Norden werden final rund 800 Schilder in der Region stehen. Zudem stehen sechs Genussradrouten, fünf Rennradrouten und drei Gravelrouten auf dem Kärntner Tourenportal und „komoot“ bereit. Von September bis Oktober gibt es zudem wöchentlich zwei kostenlos geführte Touren. „Radfahren ist mit rund 2,9 Milliarden Euro Wertschöpfung und rund 46.000 Arbeitsplätzen ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in Österreich. Klagenfurt ist dabei Dreh- und Angelpunkt und idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Radtouren in unserer Region. Dieses Potenzial wollen wir noch stärker nutzen und Klagenfurt als Raddestination weiter positionieren“, hebt Wirtschafts- und Tourismusreferent Stadtrat Julian Geier (ÖVP) hervor.

Wie oft steigst du auf dein Fahrrad? Täglich. Mehrmals in der Woche. Einmal im Monat. Ich gehe lieber zu Fuß. Ich fahre lieber mit dem Auto. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Weitere Stimmen zum Projekt

„Die Radinfrastruktur bringt Klagenfurt in Bewegung. In enger Kooperation mit den städtischen Abteilungen sowie dem Tourismus arbeiten wir stetig am Ausbau und der Weiterentwicklung unseres Radwegenetzes. Da ich selbst sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs bin, nutze ich diese Wege täglich und sehe die positiven Entwicklungen und Fortschritte daher aus eigener Erfahrung. Es freut mich besonders, dass das Thema ‚Radfahren‘ in unserer Stadt einen immer höheren Stellenwert einnimmt“, unterstreicht Straßenbau- und Verkehrsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ). „Rund um Klagenfurt am Wörthersee findet jede und jeder die passende Tour – vom ersten Schotterkilometer bis zur anspruchsvollen Bergwertung. Diese Vielfalt auf so engem Raum ist ein echter Wettbewerbsvorteil“, betont Adi Kulterer, Vorsitzender der Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee. „Mit dem Rad Routing 5.0 wählen wir einen modernen Zugang zum Radfahren, der Orientierung schafft, nachhaltige Mobilität und Freizeitqualität stärkt und die Potenziale der Region sichtbar macht“, freut sich Helmuth Micheler abschließend, Geschäftsführer der Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee.