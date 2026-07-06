Konkursverfahren über Trockenbau-Firma aus Klagenfurt-Land eröffnet

Nach einem Gläubigerantrag wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet, wie der AKV Europa und KSV1870 berichten.

Die Höhe der Passiva sei noch nicht bekannt.

Die Höhe der Passiva sei noch nicht bekannt.

Über das Vermögen der E&D Trockenbau GmbH mit Sitz in Ebenthal wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV EUROPA) und der KSSV 1870 am Mittwoch bekannt gaben, ist am Landesgericht Klagenfurt infolge eines Gläubigerantrags ein Konkursverfahren über das im Baugewerbe tätige Unternehmen eröffnet worden.

Passiva nicht bekannt

In seiner Aussendung erklärt der Kreditorenverband: „Die Höhe der Passiva ist uns derzeit noch nicht bekannt. Derzeit ist nicht bekannt, ob von dieser Insolvenz auch Dienstnehmer betroffen sind.“ Zur Insolvenzverwalterin für das Verfahren wurde Tanja Gewolf-Mulley aus Klagenfurt bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 1. September statt, weiß der KSV1870.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.07.2026 um 15:23 Uhr aktualisiert