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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Mopedfahrer und einen Mitarbeiter des Roten Kreuz.
Die Polizei berichtet über den Vorfall.
Klagenfurt
06/07/2026
Zusammenprall

Verkehrsunfall in Klagenfurt: 15-jährige Mopedfahrerin verletzt

Am frühen Montagnachmittag kam es in Klagenfurt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Jugendliche verletzt wurde.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)
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Gegen 13:45 Uhr war ein 46-jähriger Autofahrer aus Klagenfurt auf dem Moorweg unterwegs. Als er in den Kreuzungsbereich mit der Ferdinand-Wedenig-Straße einfahren wollte, kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einer von links kommenden Mopedlenkerin.

Rettungsdienst wurde alarmiert

Durch die Kollision stürzte die 15-Jährige und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die Jugendliche vom Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt transportiert, wie die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten berichten.

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