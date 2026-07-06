Bis 15. Juli: Diese Straße in Klagenfurt-Land wird phasenweise gesperrt

An der L102 Thoner Straße in Grafenstein haben Sanierungsarbeiten begonnen. Das Land Kärnten investiert 160.000 Euro in die Verkehrssicherheit.

Bis zum 15. Juli kann es auch zu Sperren kommen.

Bis zum 15. Juli kann es auch zu Sperren kommen.

An der L102 Thoner Straße in der Marktgemeinde Grafenstein haben umfassende Sanierungsarbeiten begonnen. Aufgrund des aktuellen Zustandes wird die Straße vom Abzweigungsbereich Münzendorf in Richtung Ortseinfahrt Grafenstein auf einem rund 400 Meter langen Abschnitt instandgesetzt.

160.000 Euro investiert

Das Land Kärnten investiert 160.000 Euro in diese Instandsetzungsmaßnahmen. Zur Bedeutung des Projekts betont Straßenbaureferent LH-Stv. Martin Gruber: „Die Thoner Straße ist als Verbindung von Grafenstein mit der B70 Packer Straße von großer Bedeutung für die Gemeinde. Mit der Sanierung sorgen wir für mehr Verkehrssicherheit und eine langfristig leistungsfähige Straßeninfrastruktur. Wir nehmen aus dem Straßenbaureferat des Landes 160.000 Euro für die Sanierung in die Hand.“

Sperren und Umleitungen bis 15. Juli

Der bestehende Fahrbahnbelag weist Schäden auf und wird deshalb umfassend erneuert. Die Arbeiten finden prinzipiell unter Aufrechterhaltung des Verkehrs statt. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite ist für die Zeit des Durchfräsens sowie der Asphaltierungsarbeiten jedoch eine Totalsperre erforderlich. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum 15. Juli.