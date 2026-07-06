Wartungsarbeiten in Klagenfurt: Hier wird am Donnerstag der Strom abgestellt

Die Energie Klagenfurt wartet ihr Netz. Am 9. Juli kommt es von 00:01 bis 4:00 Uhr zu einem Stromausfall. Wir haben alle Informationen, welche Straße betroffen ist.

Für die Bevölkerung in Klagenfurt gehört ein stabiles Stromnetz zum Alltag. Die Energie Klagenfurt verweist hierbei auf eine statistische Ausfallsicherheit von 99,99 Prozent, womit das lokale Netz zu den verlässlichsten des gesamten Landes zählt. Damit das auch so bleibt, fließen laufend Gelder in die Modernisierung und den Erhalt der technischen Anlagen.

Vier Stunden ohne Strom

Die Instandhaltungsmaßnahmen führen nun zu einer kurzzeitigen, planmäßigen Abschaltung. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 9. Juli, wird der Strom im Bereich der Ebentaler Straße (Kreuzung St. Peter Straße und Umgebung) komplett abgedreht. Die Unterbrechung dauert von 00:01 Uhr bis voraussichtlich 04:00 Uhr früh.

Arbeiten an Trafostation

In diesem Zeitraum wird an der Trafostation Wittrich der sekundäre Verteiler erneuert, die Station gesäubert und eine technische Überprüfung durchgeführt. „Alle betroffenen Kund:innen wurden bereits am 1. Juni verständigt. Die Stadtwerke Klagenfurt bitten um Verständnis“, heißt es abschließend.