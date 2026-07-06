Kein Führerschein und falsche Kennzeichen: 26-Jähriger flüchtete vor Polizei

Gegen 17:15 Uhr fiel den Beamten in der Bahnhofstraße ein Autofahrer durch seine riskante Fahrweise auf. Als die Polizisten den Wagen für eine Verkehrskontrolle stoppen wollten, ergriff der Fahrer die Flucht.

Pkw angehalten, zu Fuß geflüchtet

„Der PKW-Lenker wurde mehrmals zum Anhalten aufgefordert, missachtete diese jedoch und setzte seine Fahrt fort. Stattdessen beschleunigte er sein Fahrzeug und fuhr in eine Seitengasse, wo er abrupt anhielt und aus dem PKW flüchtete“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten.

Lange Liste an Übertretungen

Die Flucht zu Fuß währte jedoch nicht lange: Nach mehrmaligem Zurufen der Polizisten stoppte der Mann und kehrte schließlich zu seinem Auto zurück. Bei der späteren Überprüfung stellte sich schnell heraus, warum der Mann den Beamten entkommen wollte. Der 26-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt-Land besitzt überhaupt keine gültige Lenkberechtigung. Damit nicht genug: Die am Auto montierten Kennzeichen gehörten nicht zu dem Fahrzeug und wurden missbräuchlich verwendet. Zudem bemerkten die Einsatzkräfte bei dem jungen Mann deutliche Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung. Die Polizei untersagte dem Klagenfurter die Weiterfahrt an Ort und Stelle. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.