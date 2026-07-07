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Großer Erfolg beim KidsCup: LAC-Kinder stürmen das Podest
Ordentlich aufgezeigt haben die LAC-Kinder bei der zweiten Station des KidsCups am Samstag in Wolfsberg.
Neben ganz vielen persönlichen Bestleistungen konnte unser Team auch mit vielen Spitzenplatzierungen erkämpfen, freut sich der Verein. Für Einzelsiege sorgten Jakob Kurzmann, Theresa und Konstantin Kollmann, einen zweiten Platz holte sich Kristina Steiner, Paul Rosenzopf, Jakob Prossegger und Katalia Falaha durften sich über dritte Plätze freuen.
Gold, Silber und Bronze für die LAC-Kinder
Die Teamwertungen waren fest in LAC-Hand mit Siegen in den Klassen U10 und U8 Mädchen und U10 und U8 Burschen, so der Verein weiter. Insgesamt durfte sich der LAC über sieben Mal Gold, zweimal Silber und dreimal Bronze freuen. 25 Kids des LAC waren am Start.
Das sind die LAC-Stockerlplätze:
Sieger:
- Jakob Kurzmann U10
- Konstantin Kollmann U8
- Theresa Kollmann U6
- Team U10 (Kristina Steiner, Lara Sunitsch, Hanna Striednig)
- Team U10 (Jakob Kurzmann, Lars Fischer, Julian Jaritz)
- Team U8 (Katalia Falaha, Isabell Szabo, Sara Keskic)
- Team U8 (Konstantin Kollmann, Jakob Prossegger, Paul Küssenpfennig)
2. Plätze
- Kristina Steiner U10
- Team U12 (Paul Rosenzopf, Luca Sunitsch, Matthias Kowatsch)
3. Plätze
- Paul Rosenzopf U12
- Jakob Prossegger U8
- Katalia Falaha U8
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