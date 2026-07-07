Spatenstich in Klagenfurt: Lakeside Park wächst um nächste Baustufe

Es bietet neuen Platz für Unternehmen und Start-ups aus den Bereichen Innovation, Forschung und Entwicklung. Der Lakeside Park baut seinen Standort weiter aus. Erst vor wenigen Monaten wurde die 7. Baustufe mit zwei neuen Gebäuden fertiggestellt. Am Dienstag erfolgte bereits der offizielle Spatenstich für die nächste Erweiterung mit der 8. Baustufe.

Bis 2028

Symbolisch zu den Schaufeln griffen Mag. Bernhard Lamprecht (Geschäftsführer Lakeside Park), Bürgermeister Christian Scheider, Landeshauptmann Ing. Daniel Fellner und Mag. Markus Hornböck (Geschäftsführer BABEG). Bis 2028 entsteht ein neues, rund 3.200 Quadratmeter großes Gebäude. Es wird moderne Flächen für Innovation, Forschung und Entwicklung bieten. „Mit der Erweiterung schaffen wir neue Räume für Unternehmen, Start-ups, Technologien und nachhaltigen Lösungen von morgen. Der Lakeside Park ist Motor, Ankerzentrum und Visitenkarte für Klagenfurt und ganz Kärnten. Hier werden junge Talente ausgebildet, hier entstehen Arbeitsplätze mit Perspektive. Der Park wirkt über die Grenzen der Stadt hinaus als Impulsgeber für Standortentwicklungen, Investitionen und Kooperationen in der gesamten Region“, betonte Bürgermeister Christian Scheider in seinen Grußworten.

70 Unternehmen

Seit Jahren ist der Lakeside Science & Technology Park die große zentrale Innovationsplattform im Informations- und Kommunikationsbereich in der Landeshauptstadt. Die Warteliste von Unternehmen, die sich im Lakeside Park ansiedeln möchten ist lang. Auf über 38.000 Quadratmetern sind mehr als 70 Unternehmen und 8 Forschungsinstitute mit zusammen etwa 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beheimatet.