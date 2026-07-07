Wegweisendes Projekt: Klagenfurt testet Drohnenflüge auf Bestellung

Klagenfurt setzt als erste Stadt in Österreich ein wegweisendes Projekt im urbanen Raum um: Mit „Digital Sky Austria“ starten automatisierte Drohnenflüge, die einfach über eine Online-Plattform angefordert werden können. Das System erfasst nach einer Verifizierung per ID-Austria vollautomatisch Geodaten, wertet diese aus und stellt sie bereit. Im aktuellen Pilotbetrieb mit zwei Hubs auf den Dächern der Kläranlage und des Gewerbeparks Viktring steht der Dienst der Stadtverwaltung und Blaulichtorganisationen zur Verfügung. Das vollständig vom Bundesministerium für Finanzen finanzierte Vorhaben soll künftig auch für Unternehmen geöffnet werden und senkt den organisatorischen sowie finanziellen Aufwand für die Datenbeschaffung.

„Wie eine moderne Stadt funktionieren muss“

„Es ist ein großer Schritt, den wir heute präsentieren dürfen. Klagenfurt wartet nicht auf die Zukunft, wir bauen sie einfach. Wir zeigen, wie eine moderne Stadt von heute funktionieren muss. Digital Sky Austria ist eine hervorragende Ergänzung zu unserem bereits bestehenden digitalen Zwilling, aktuelle Daten aus den Drohnenflügen können hier direkt eingearbeitet werden. Veränderungen im Stadtgebiet sind sofort sichtbar, man kann gezielter und effizienter gestalten und im Notfall auch rasch handeln“, erklärt die zuständige Referentin Stadträtin Constance Mochar. Die Buchung erfolgt mit wenigen Klicks. Der Drohnenbetreiber regelt den automatisierten Flug, holt die Genehmigungen der Austro Control ein und liefert die fertigen Analysen für Bereiche wie Raumplanung, Umweltschutz oder Infrastruktur. Neben der Stadtplanung bietet das System auch im Krisenfall entscheidende Vorteile.

Radius auf drei Kilometer erhöhen

„Gerade im öffentlichen Bereich liefert Digital Sky Austria interessante Ergebnisse. Kartierungen, Inspektionen, Vermessungen etc. sind rasch möglich. Auch bei Wetterereignissen wie Starkregen oder ähnlichem wäre eine rasche Lagebeurteilung durch die Drohnenflüge möglich“, sagt Günter Koren. „Drohnen sind ein Transportmedium für bildgebende Sensorik und die Generierung von Geodaten, die wir z.B. in den Digitalen Zwilling einarbeiten können, um Entscheidungen in kommunalen Bereichen zu treffen, beispielsweise in der Raumplanung, bei Entsiegelungsfragen etc.“, erklärt Koren weiter. Derzeit operieren die Drohnen in einem Radius von einem Kilometer, der im Laufe der Pilotphase auf drei Kilometer verdreifacht werden soll. „Unser Ziel ist es natürlich, mehr Standorte zu etablieren, im Idealfall hat jede größere Gemeinde einen Drohnenhub. Österreich wird damit als Technologieland gestärkt. Die Flüge können von verschiedenen Betreibern angeboten werden“, erklärt Felix Eicken, Geschäftsführer von Dronetech Austria. „Digital Sky Austria vereinfacht die Bestellung von Drohnenflügen und macht sie online für alle zugänglich“, so Eicken abschließend.