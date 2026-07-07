Konzert-Wochenende in Klagenfurt: WC-Öffnungszeiten bis Mitternacht verlängert

Die Konzerte in der Klagenfurter Ostbucht sorgen für einen eormen Besucheransturm. Die Stadt reagiert nun kurzfristig und passt die Öffnungszeiten der Infrastruktur im Europapark an.

Die aktuellen Konzerte in der Klagenfurter Ostbucht sorgen derzeit für ein deutlich erhöhtes Besucheraufkommen. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, passt die Stadt Klagenfurt die Betriebszeiten der öffentlichen Infrastruktur vorübergehend an. Am kommenden Wochenende werden die Toilettenanlagen im Europapark für die Besucher außergewöhnlich lange zugänglich gemacht.

Anpassung für das kommende Wochenende

Während die öffentlichen WC-Anlagen im Europapark im Normalbetrieb abends geschlossen sind, bleiben sie von Freitag, 10. Juli, bis einschließlich Sonntag, 12. Juli, jeweils bis Mitternacht (00:00 Uhr) geöffnet. Die Stadtverwaltung reagiert damit direkt auf das gesteigerte Bedürfnis der Menschen vor Ort während der Veranstaltungszeit.

Verantwortliche betonen Service und Sauberkeit

Die Maßnahme soll den Komfort erhöhen und gleichzeitig die Sauberkeit des Areals sichern. Tourismusreferent Stadtrat Julian Geier (ÖVP) erklärt dazu: „Ich erachte es als absolutes Muss, den Menschen in unserer Landeshauptstadt die Möglichkeit zu bieten, ihren Bedürfnissen nachzugehen. Um etwaige Staus zu vermeiden und die Situation bei den WC-Anlagen zu entlasten, soll mit den längeren Öffnungszeiten dem entgegengewirkt werden.“ Auch vonseiten des Entsorgungsreferats wird die Entscheidung unterstützt. „Die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Konzertgäste sowie aller Parkbesucher haben für uns oberste Priorität. Durch die verlängerten Öffnungszeiten der WC-Anlagen im Europapark bieten wir einen wichtigen Service, sorgen für mehr Komfort und halten unsere Grünanlagen sauber“, so Entsorgungsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ).