Am Radweg verirrt: Feuerwehr musste festgefahrenem Pkw-Lenker helfen

Ein Autofahrer verirrte sich heute auf den Drauradweg bei Maria Rain und fuhr sich prompt fest. Die Feuerwehr musste ausrücken, um den Pkw zu befreien.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es heute kurz vor 13:30 Uhr am Drauradweg auf der Höhe des Draukraftwerks Maria Rain–Ferlach. Im Mittelpunkt des Geschehens stand diesmal allerdings kein Fahrradfahrer, sondern ein Pkw, der sich festgefahren hatte.

Mittels Handzeichen

„Ein PKW-Lenker hatte sich auf den Radweg verirrt und konnte sein Fahrzeug aufgrund der Gegebenheiten nicht mehr selbstständig bewegen“, schildert die Freiwillige Feuerwehr Maria Rain die Situation in den sozialen Medien. „Nach der Kontaktaufnahme mit dem Fahrzeuglenker wiesen wir ihn mittels Handzeichen sicher ein und halfen ihm dabei, den Weg rückwärts aus der misslichen Lage zu finden“, ergänzten sie.

Polizei und Feuerwehr vor Ort

Nach rund einer Stunde konnte die Feuerwehr den Einsatz erfolgreich beenden und die Einsatzbereitschaft wiederherstellen. Neben den Floriani stand bei dem Vorfall auch die Polizei Ferlach im Einsatz.