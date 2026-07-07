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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto.
Die Polizei berichtete über den Unfall.
Krumpendorf
07/07/2026
Verkehrsunfall

A2 bei Krumpendorf: Auffahrunfall auf Sattelzug fordert zwei Verletzte

Auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Italien kam es am Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen passierte gegen 12:30 Uhr das Freilandgebiet von Krumpendorf. Um einem Lastwagen, der von einem dortigen Parkplatz auffuhr, das Einordnen zu erleichtern, wechselte der Chauffeur mit seinem Sattelzug vom ersten auf den zweiten Fahrstreifen.

Pkw Lenker übersah Manöver

Ein nachfolgender 68-jähriger Autofahrer übersah dieses Manöver offenbar und prallte mit seinem Wagen gegen den Sattelanhänger. Durch die Kollision erlitten der Pkw-Lenker und seine 65-jährige Beifahrerin, beide im Bezirk Oberpullendorf beheimatet, Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurden die beiden Verunglückten vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in das Klinikum Klagenfurt transportiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.07.2026 um 21:09 Uhr aktualisiert
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