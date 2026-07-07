Ohne Schein unterwegs: 27-Jähriger verweigert Alkotest und wird festgenommen

Ein 27-Jähriger ist in Klagenfurt bei einer Verkehrskontrolle ohne gültigen Führerschein angehalten worden. Nachdem er den Alkomattest verweigerte und sich aggressiv verhielt, wurde er von der Polizei festgenommen.

Am 7. Juli wurde ein Lenker in Klagenfurt einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 27-jährige Mann aus dem Bezirk Klagenfurt den PKW ohne gültiger Lenkberechtigung gelenkte hatte. Im Zuge der weiteren Kontrolle verweigerte der 27-jährige eine Alkomatentestung. Aufgrund des durchgehenden uneinsichtigen und zunehmend aggressiven Verhaltens des Mannes musste dieser schlussendlich von den Beamten festgenommen werden. Er wurde ins PAZ Klagenfurt eingeliefert und wird angezeigt.