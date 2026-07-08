Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage 5 Minuten/KMG/Madlin Peko
Das Bild auf 5min.at zeigt einen KMG-Bus mit der Schrift "Umleitung" vorn.
In der St. Veiter Straße in Klagenfurt kommt es am Montag, dem 13. Juli, zu Busumleitungen.
Klagenfurt
08/07/2026
Von 13. bis 19. Juli

Gebäudeabriss sorgt für Busumleitung in Klagenfurt

Kommenden Montag gibt es in Klagenfurt in der St. Veiter Straße eine Verkehrssperre. Grund ist ein Gebäudeabriss. Alle Infos dazu bekommst du hier.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Von Montag, 13. Juli ab sieben Uhr bis Sonntag, 19. Juli, wird die St. Veiter Straße stadtauswärts auf Höhe Haus Nr. 60 wegen eines Gebäudeabrisses für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Linien A und 4 fahren stadtauswärts eine Umleitung über die Morogasse und Georg-Lora-Straße. In der Morogasse wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Stadteinwärts gibt es keine Umleitung, teilen die Stadtwerke Klagenfurt mit.

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Karte einer Busumleitung in Klagenfurt.
©Klagenfurt Mobil
Die Linien A und 4 fahren stadtauswärts eine Umleitung über die Morogasse und Georg-Lora-Straße.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at