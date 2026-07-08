/ ©Fotomontage 5 Minuten/KMG/Madlin Peko
Gebäudeabriss sorgt für Busumleitung in Klagenfurt
Kommenden Montag gibt es in Klagenfurt in der St. Veiter Straße eine Verkehrssperre. Grund ist ein Gebäudeabriss. Alle Infos dazu bekommst du hier.
Von Montag, 13. Juli ab sieben Uhr bis Sonntag, 19. Juli, wird die St. Veiter Straße stadtauswärts auf Höhe Haus Nr. 60 wegen eines Gebäudeabrisses für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Linien A und 4 fahren stadtauswärts eine Umleitung über die Morogasse und Georg-Lora-Straße. In der Morogasse wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Stadteinwärts gibt es keine Umleitung, teilen die Stadtwerke Klagenfurt mit.
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