200.000 Euro investiert: Abschnitt am Ossiacher See Radweg fertiggestellt

Wenige Tage vor Abschluss der Bauarbeiten konnte sich Straßenbaureferent LH-Stv. Martin Gruber gemeinsam mit Bürgermeister Herbert Gaggl und dem Leiter der Straßenbauabteilung, Volker Bidmon, ein Bild von den Maßnahmen vor Ort machen.

„Radfahren attraktiver und vor allem sicherer“

„Wir haben 200.000 Euro aus dem Straßenbaureferat in dieses Projekt und damit gezielt in die Region investiert. Mit jedem fertiggestellten Abschnitt machen wir das Radfahren attraktiver und vor allem sicherer. Gerade entlang stark befahrener Landesstraßen ist es unser Ziel, bestehende Lücken konsequent zu schließen und sichere Bedingungen für alle Verkehrsteilnehmer zu schaffen. Davon profitieren die Bevölkerung im Alltag ebenso wie unsere Gäste“, betonte Gruber.

Weitere Lücke im Verlauf des R2 geschlossen

Der rund 150 Meter lange Bauabschnitt schließt an jene Teilstücke an, die in den vergangenen Jahren entlang der alten Bundesstraße sowie im Bereich des Altenheims errichtet wurden. Mit dem aktuellen Projekt wurde eine weitere Lücke im Verlauf des R2 geschlossen und gleichzeitig eine sichere Querung der B95 Turracher Straße geschaffen, teilt das Land Kärnten in einer Aussendung mit.

So verliefen die Bauarbeiten

Im Zuge der Bauarbeiten wurde nördlich der Kreuzung eine neue Bushaltestelle samt Wartehaus errichtet. Die Bushaltestelle in Fahrtrichtung Klagenfurt wurde verbreitert und das Fundament für ein neues Wartehaus hergestellt. Dadurch konnten die erforderlichen Sichtverhältnisse für den Linienbus verbessert und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer weiter erhöht werden, heißt es weiter. Maßnahmen wie der Abtrag des bestehenden Wartehauses, Bankett- und Humusierungsarbeiten sowie Markierungs- und Ausstattungsarbeiten wurden von der Straßenmeisterei Feldkirchen in Eigenregie umgesetzt. Der Ausbau des nächste Abschnitts des Radweges ist bereits in Planung. Die Arbeiten sollen hier vorrausichtlich im kommenden Jahr starten, wird abschließend mitgeteilt