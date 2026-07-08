United World Games: Austria Klagenfurt-Nachwuchs schießt sich zum Champion

Die U10 der Austria Klagenfurt ist im Rathaus empfangen und für ihre herausragenden Leistungen in Klagenfurt sowie über die Landesgrenzen hinaus ausgezeichnet worden.

Vom 18. bis 21. Juni fanden in Klagenfurt die diesjährigen United World Games statt. 30 Nationen, zehn Sportarten und über 8.000 Teilnehmer verwandelten die Landeshauptstadt in ein sportliches Spektakel. Mittendrin auch die Nachwuchsmannschaft des SK Austria Klagenfurt: Die Jungs konnten sich zum United World Games Champion 2026 in der Altersklasse U10 in der Kategorie Fußball krönen. Durch viel Einsatz, Disziplin, Ausdauer und Teamgeist hat die Mannschaft den Titel holen können, teilt die Stadt in einer Aussendung mit.

„Haben der Landeshauptstadt alle Ehre gemacht“

„Die jungen Sportler haben der Landeshauptstadt alle Ehre gemacht und Klagenfurt sportlich auch über die Landesgrenzen hinaus sehr gut vertreten! Sport ist nicht nur für die Gesundheit enorm wichtig, sondern hierbei lernt man auch fürs Leben. Herzlichen Glückwunsch zu dieser wohlverdienten Auszeichnung und weiterhin viel Erfolg“, so Bürgermeister Christian Scheider.

Feierliche Urkundenverleihung

Für ihre ausgezeichneten sportlichen Leistungen um das Ansehen der Landeshauptstadt Klagenfurt im Bereich des Fußballsports ist den jungen Fußballern durch Bürgermeister Christian Scheider Dank und Anerkennung ausgesprochen worden. Nach der Verleihung der Urkunden gab es noch angeregte Gespräche über die diesjährige Weltmeisterschaft sowie Tippabgaben darüber, wer den Titel holen wird, heißt es abschließend.