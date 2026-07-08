Herzenswunsch erfüllt: Bekannter Kärntner Künstler feiert 80. Geburtstag

Er ist Bildhauer, Maler, Graphiker und Designer. Seine Werke befinden sich in Kunstsammlungen der ganzen Welt – sogar im englischen Königspalast. Bürgermeister Christian Scheider gratulierte Max Gangl herzlich zum 80. Geburtstag.

Max Gangl ist das, was man als „Künstler durch und durch“ bezeichnet, teilt die StadtKommunikation Klagenfurt in einer Aussendung mit. Er arbeitet ständig an neuen künstlerischen Projekten, mit unterschiedlichsten Materialien. Die wichtigsten Stationen im Leben des bekannten Bildhauers und Malers waren New York, Wien, Berlin, Istrien, Toskana uvm. Heute lebt und arbeitet er in Wien und in seinem, wie er es selbst nennt, „Freiluftatelier“ im Marmorsteinbruch Krastal.

Werke im Besitz prominenter Persönlichkeiten

Seine Arbeiten sind im Besitz prominenter Persönlichkeiten wie König Charles oder Arnold Schwarzenegger sowie in Sammlungen renommierter Kunstinstitutionen wie der Albertina, aber auch in der Kunstsammlung der Landeshauptstadt Klagenfurt. Beispielsweise das „Steinobst“, überdimensionale Äpfel und Birnen, die derzeit im Innenhof des Stadthauses aufgestellt sind.

„Einer der gefragtesten Künstler Kärntens“

Zu seinem bevorstehenden Geburtstag erfüllte sich Max Gangl einen Herzenswunsch, ein Treffen mit Bürgermeister Christian Scheider, der dem Künstler am gestrigen Dienstag im Rathaus herzlich gratulierte. Zum Geburtstag, aber auch zu seiner beeindruckenden künstlerischen Aktivität, seiner Kreativität, sowie zu seinem Erfolg, teilt die Stadt weiter mit. „Max Gangl ist einer der gefragtesten Künstler Kärntens und hat eine Lebensgeschichte, die Bücher füllen könnte. Es ist mir eine große Freude und Ehre, diese besondere Persönlichkeit zu empfangen“, so der Bürgermeister.

Werdegang des Künstlers

Max Gangl (geboren 1946 in Mauthen) wuchs in Hermagor auf und studierte von 1970 bis 1976 an der Universität für angewandte Kunst Wien bei Hans Knesl und Wander Bertoni. Bereits 1974 erhielt er das Arbeitsstipendium des Landes Kärnten, 1976 den Theodor-Körner-Preis für Bildhauerei und 1982 den Theodor-Körner-Preis für Graphik. Gangl hat an zahlreichen internationalen Einzel- und Gruppenausstellungen in verschiedenen Ländern Europas und den USA teilgenommen.