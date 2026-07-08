E-Bike-Fahrer stößt mit Traktoranhänger zusammen – schwer verletzt

Gestern Mittag kam es zu einem schweren Unfall im Bezirk Klagenfurt-Land. Ein E-Bike-Fahrer stieß mit dem Anhänger eines Traktors zusammen und wurde dabei schwer verletzt.

Nach einem Verkehrsunfall musste ein E-Bike-Fahrer ins Krankenhaus geflogen werden.

Nach einem Verkehrsunfall musste ein E-Bike-Fahrer ins Krankenhaus geflogen werden.

Am gestrigen Dienstag, gegen 12.25 Uhr, lenkte ein 29-jähriger Mann einen Traktor mit Starrdeichselanhänger auf dem Zedrasser Hauptweg von Ludmannsdorf kommend in Fahrtrichtung Zedras. Zur selben Zeit war ein 71-jähriger Mann mit seinem E-Bike in die entgegengesetzte Richtung unterwegs.

Rettungshubschraubereinsatz

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der E-Bike-Lenker mit dem Starrdeichselanhänger und kam zu Sturz, teilt die Kärntner Polizei mit. Der 29-Jährige setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde der 71-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen, heißt es abschließend.