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/ ©Robert Telsnig
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen gelben ÖAMTC-Hubschrauber in der Luft.
Nach einem Verkehrsunfall musste ein E-Bike-Fahrer ins Krankenhaus geflogen werden.
Klagenfurt-Land
08/07/2026
Hubschraubereinsatz

E-Bike-Fahrer stößt mit Traktoranhänger zusammen – schwer verletzt

Gestern Mittag kam es zu einem schweren Unfall im Bezirk Klagenfurt-Land. Ein E-Bike-Fahrer stieß mit dem Anhänger eines Traktors zusammen und wurde dabei schwer verletzt.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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Am gestrigen Dienstag, gegen 12.25 Uhr, lenkte ein 29-jähriger Mann einen Traktor mit Starrdeichselanhänger auf dem Zedrasser Hauptweg von Ludmannsdorf kommend in Fahrtrichtung Zedras. Zur selben Zeit war ein 71-jähriger Mann mit seinem E-Bike in die entgegengesetzte Richtung unterwegs.

Rettungshubschraubereinsatz

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der E-Bike-Lenker mit dem Starrdeichselanhänger und kam zu Sturz, teilt die Kärntner Polizei mit. Der 29-Jährige setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde der 71-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen, heißt es abschließend.

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