Katze musste stundenlang in Spendenbox ausharren

„Wenn ihr euch nicht mehr um euer Tier kümmern könnt, bringt es bitte zu uns, anstatt es auszusetzen. Das ist der richtige Weg. Aber bitte macht es auch richtig“, schrieb das Team des Klagenfurter Tierheims Garten Eden am Mittwoch in den sozialen Medien. Der Grund: In den frühen Morgenstunden wurde eine Katze in der Spendenbox gefunden, welche vor der Tierpflegestation aufgestellt ist.

Separate Tierklappe gibt es nicht ohne Grund

„Zum Glück wird die Spendenbox regelmäßig entleert“, berichtet eine Mitarbeiterin des Tierheims gegenüber 5 Minuten. Zuletzt am Dienstagabend gegen 21 Uhr. „Unsere Chefin hat die Katze dann gleich in der früh gefunden.“ Die Fellnase dürfte sich also maximal neun Stunden in der Box befunden haben. „Genau können wir es nicht sagen, da unsere Kameras lediglich auf die Tierklappe ausgerichtet sind.“ Diese gibt es nicht ohne Grund. Denn: „Auf der Spendenbox steht ausdrücklich, dass keine lebenden Tiere hineingesetzt werden dürfen – unter anderem wegen akuter Sauerstoffgefahr“, betont die Tierpflegerin weiter.

©zVg. / Tierheim Garten Eden Vermutlich war die Katze stundenlang in der Spendenbox gefangen.

Tierklappe auf sicheren Transport ausgerichtet

Auch bedeutet es zusätzlichen Stress für den Vierbeiner, der sich ohnehin schon in einer Ausnahmesituation befindet. „Wir mussten die Katze mit einem Fangnetz vorsichtig aus der Box holen und sichern, damit sie nicht panisch flüchtet.“ In der Tierklappe hätte sich die Samtpfote wiederum bereits in einer gesicherten Transportbox befunden und hätte ohne Weiteres ins Innere des Tierheims gebracht werden können. Glücklicherweise hat die Katze die Strapazen gut überstanden. „Sie hat sich alles in allem sehr ruhig verhalten“, stellt die Mitarbeiterin fest. Abschließend appelliert das Team an die Bevölkerung: „Bitte denkt einen Moment nach. Auch wenn ihr euer Tier anonym abgeben möchtet – nutzt die Tierklappe oder besser meldet euch bei uns. Eine Spendenbox ist kein sicherer Ort für ein Lebewesen.“