Skip to content
Region auswählen:
/ ©Gemeinde Pörtschach
Ein Bild auf 5min.at zeigt mehrere Personen bei der Schwimmbojen-Verleihstation in Pörtschach.
Schwimmbojen erhöhen die Sichtbarkeit von Schwimmern im Wasser.
Pörtschach am Wörthersee
08/07/2026
Ab sofort
#goodnews

Gratis-Verleih von Schwimmbojen startet am Wörthersee

Damit Einheimische und Gäste das Schwimmen im Wörthersee möglichst sicher genießen können, werden in Pörtschach ab sofort zehn kostenlose Schwimmbojen vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) zum Verleih bereitgestellt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(227 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

„Der Wörthersee bietet Erholungssuchenden aus Nah und Fern an heißen Tagen Abkühlung und Badespaß. Mit dem kostenlosen Bojenverleih möchten wir den Badegästen eine einfache Möglichkeit bieten, sicherer im Wasser unterwegs zu sein und gleichzeitig die Vorteile von Schwimmbojen kennenzulernen“, betont Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz (ÖVP) am Mittwoch bei der offiziellen Übergabe. Auch die hiesige Wasserrettung und Bademeister Christian Kolbitsch begrüßen die Initiative.

Bojen als Extra-Schutz

Die Projektidee stammt ursprünglich von der Schweizer Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) und hat sich an Schweizer Seen und Flüssen bereits bewährt. Nun wurde das Vorzeigeprojekt vom KFV erstmals nach Österreich gebracht. „Wer im See, Badeteich oder einem anderen offenen Gewässer schwimmt, sollte eine Schwimmboje mitführen – insbesondere, wenn man sich weiter vom Ufer entfernt. Bei Müdigkeit oder in einer Notsituation kann die Boje zusätzlichen Auftrieb bieten und zur Lebensretterin werden“, erklärt KFV-Sicherheitsexpertin Sabine Kaulich, die außerdem darauf hinweist: „Schwimmbojen sind keine Schwimmhilfen und sind ausschließlich als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme für geübte Schwimmerinnen und Schwimmer geeignet.“

Wasserdichtes Staufach

Die Bojen erhöhen übrigens nicht nur die Sichtbarkeit von Schwimmern im Wasser, sondern verfügen zusätzlich über ein wasserdichtes Staufach, in dem kleinere Wertgegenstände während des Schwimmens trocken aufbewahrt werden können.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den Bademeister bei der Schwimmbojen-Verleihstation in Pörtschach.
©KFV/ Sabine Kaulich
Ab sofort stehen zehn KFV-Schwimmbojen in Pörtschach zum Ausleihen bereit.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at