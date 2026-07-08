Streit um Weinlieferung eskaliert: Männer gingen aufeinander los

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es aufgrund einer Weinlieferung am Mittwoch in Krumpendorf. Letztendlich musste sogar die Polizei einschreiten.

Eine Frau hatte am Mittwoch zwei Weinflaschen an ihre Wohnadresse bestellt. Diese wurden ihr von einem 56-jährigen Mann gebracht. Jedoch zeigte sich ein 72-jähriger Bekannter verärgert darüber. Der Grund: Er sorgte sich um den Gesundheitszustand der Frau. Darum stellte er den Lieferanten vor dem Wohnhaus zu Rede.

Männer gerieten aneinander

Das Gespräch endete in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Die Beamten der Polizeiinspektion Krumpendorf gingen dazwischen. „Beide erlitten leichte Verletzungen“, heißt es vonseiten der Exekutive. Der 72-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt eingeliefert.