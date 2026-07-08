Londoner Schüler schnuppern in Klagenfurts Stadtverwaltung

Auch dieses Jahr verbringen sieben Schüler der „Merchant Taylor’s“-Privatschule in London eine Praktikumswoche in der Klagenfurter Stadtverwaltung. Das Austauschprogramm gibt es bereits seit mehr als 30 Jahren.

Bürgermeister Christian Scheider und Vizebürgermeister Patrick Jonke (beide FSP) hießen die britischen Schüler – es handelt sich um sieben Burschen der „Merchant Taylor’s“-Privatschule – am Beginn ihres Praktikums herzlich willkommen und wünschten den Jugendlichen eine schöne Zeit in Klagenfurt. Ziel ist es ihre Deutschkenntnisse intensivieren.

Austauschprogramm gibt es seit mehr als 30 Jahren

Hinter dem Austauschprogramm steckt Organisatorin Christa Udell. Die gebürtige Klagenfurterin unterrichtet Deutsch an der Londoner Schule. Das Sprachpraktikum für die Schüler ist ihr ein persönliches Anliegen. Sie berichtet abschließend: „Einige der Praktikanten haben später in Klagenfurt studiert; andere kommen mit ihren Eltern immer wieder hierher um Urlaub zu machen.“