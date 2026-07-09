„Kaum zu verkraften“: Klagenfurter Sportverein trauert um langjähriges Mitglied

Friedrich Aufschlager ist im Alter von 63 Jahren verstorben. Ganze 52 Jahre lang war er eine treibende Kraft sowie gute Seele des SV Donau Klagenfurt.

Die Klagenfurter Sportwelt trauert um Friedrich Aufschlager, welcher am Dienstag im Alter von 63 Jahren verstarb. Er war seit 1974 beim SV Donau gemeldet und seither durchgehend in irgendeiner Funktion tätig, wie der Verein schreibt, somit ganze 52 Jahre.

Ein Leben im Dienste des Vereins

Aufschlager prägte den Klub über Jahrzehnte hinweg. Der Traditionsverein fand bewegende Worte für sein langjähriges Mitglied: „Als Spieler war er eines der größten Talente, die der Verein je hatte. Danach war er als Trainer, Schriftführer, Kassier, Obmann etc. aktiv und hatte stets das Wohl des Vereins im Fokus. Wenn große Not herrschte, hat er sich auch als stiller Gönner eingebracht“, schildert der Verein aus Klagenfurt. Ihm immer tatkräftig zur Seite war seine treue Partnerin Ingrid, die auch letztes Jahr verstarb.

Unverzichtbare Stütze bei der Neuausrichtung

Besonders in Übergangszeiten erwies sich Aufschlager als tragende Säule. Ab dem Jahr 2009 war er eine große, unverzichtbare Unterstützung bei der Neustrukturierung des St. Ruprechter Fußballvereins. „Ohne seine Erfahrung und sein Engagement stünde der SV Donau bei Weitem nicht da, wo wir heute angekommen sind“, ergänzt der Klub. Für seine außerordentlichen Verdienste und seine Treue wurde ihm eine besondere Ehre zuteil: Im Jahr 2020 wurde Aufschlager vom Vorstand des SV Donau und den Vereinsmitgliedern einstimmig zum Ehrenpräsidenten auf Lebenszeit ernannt. „Dieser tragische und schmerzhafte Verlust ist für den Sportverein Donau Klagenfurt kaum zu verkraften. Der Vorstand des SV Donau, die Spieler, Nachwuchskicker, Vereinshelfer und Fans werden unseren Fritzi stets in ehrenvoller und dankbarer Erinnerung behalten“, schildert der Verein betroffen.

Verabschiedung in St. Ruprecht

Die Gemeinde und der Sportverein werden in Kürze gemeinsam Abschied nehmen. Die Verabschiedung findet am 15. Juli in der Aufbahrungshalle St. Ruprecht in Klagenfurt statt. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt.