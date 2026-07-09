Start in die Sommerferien: Ab dem Klagenfurt Airport entspannt abheben

Interview mit Jelena Tatic

5 Minuten: Was raten Sie den Reisenden?

Jelena Tatic: Am wichtigsten ist, genügend Zeit für die Anreise einzuplanen und sich bereits vorab über den Check-in zu informieren. In den meisten Fällen empfiehlt es sich, schon vorab online einzuchecken, auch wenn man dann noch Gepäck aufzugeben hat. Wer entspannt am Flughafen ankommt, startet auch entspannter in den Urlaub. Unser Terminal ist übersichtlich, die Wege sind kurz und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen bei Fragen jederzeit gerne weiter.

Wie sieht es mit dem Parken aus?

Tatic: Direkt vor dem Terminal stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Unser digitales und schrankenloses Parksystem funktioniert ganz unkompliziert über die Kennzeichenerkennung – ein Parkticket ist nicht mehr erforderlich. Die Bezahlung erfolgt nach der Rückkehr aus dem Urlaub und vor dem Verlassen des Parkplatzes bargeldlos am Automaten. Es ist auch möglich, mit der easypark App zu bezahlen.

Was ist, wenn ich nur jemanden zum Flughafen bringe oder abhole?

Tatic: Wer jemanden nur bringt oder abholt, kann die Kiss & Fly-Zone im Vorfahrtsbereich direkt vor dem Terminal nutzen. Hier kann man 15 Minuten kostenlos halten. Wer etwas länger braucht, der parkt sein Auto am besten auf den regulären Parkplätzen P1 oder P2, hier sind die ersten 30 Minuten kostenlos. Noch ein Tipp: Gäste unseres Bistros UDO & ROY parken für 60 Minuten kostenlos auf unserem Parkplatz P1, die Freischaltung macht das Bistro-Team.

Viele möchten vor dem Abflug noch etwas essen oder trinken.

Tatic: Dafür bietet sich unser Airport-Bistro UDO & ROY gleich beim Haupteingang an. Dort gibt es Frühstück, kleine Snacks, regionale Spezialitäten, köstliche Mehlspeisen sowie Kaffee und Erfrischungen – ideal, um den Urlaub ganz entspannt beginnen zu lassen. Auch nach der Sicherheitskontrolle, also bei den Gates, sind unsere Passagiere bestens versorgt und können Getränke und Snacks bekommen.

Immer ein großes Thema: Worauf sollte man beim Handgepäck besonders achten?

Tatic: Flüssigkeiten dürfen im Handgepäck nur in Behältern mit maximal 100 Millilitern mitgeführt werden und müssen gemeinsam in einem transparenten Beutel mit einem Fassungsvermögen von einem Liter verstaut sein. Gefährliche Gegenstände wie größere Messer oder Werkzeuge dürfen nicht ins Handgepäck. Außerdem empfiehlt es sich, die Handgepäckbestimmungen der jeweiligen Fluggesellschaft vor Reiseantritt nochmals zu prüfen. Größe und Gewicht der erlaubten Gepäckstücke unterschiedlich können unterschiedlich sein.

Entspannt abheben: Wie läuft der Check-in und die Sicherheitskontrolle möglichst stressfrei ab?

Tatic: Wer bereits online eingecheckt hat und nur mit Handgepäck reist, spart oft Zeit. An der Sicherheitskontrolle hilft es, Jacken, Gürtel, elektronische Geräte und das Flüssigkeitssackerl griffbereit zu haben. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen selbstverständlich bei Fragen und sorgen für einen möglichst reibungslosen Ablauf. Wichtig bei Reisen nach Großbritannien – da gibt es neue Bestimmungen für die Einreise, bitte unbedingt rechtzeitig informieren.

Das Reisen mit kleinen Kindern kann oft stressig sein – gibt es da Tipps?

Tatic: Ja, Familien liegen uns besonders am Herzen. Im Untergeschoß des Terminals steht ein Wickelraum zur Verfügung, da können Eltern ihre Kleinsten in Ruhe versorgen. Dank der überschaubaren Größe und der angenehmen Atmosphäre bei uns am Klagenfurt Airport gestaltet sich das Reisen mit Kindern besonders entspannt.

Ihr persönlicher Tipp für einen entspannten Urlaubsbeginn?

Tatic: Urlaub beginnt nicht erst am Zielort, sondern bereits am Flughafen. Wer sich etwas Zeit nimmt und entspannt anreist, startet deutlich angenehmer in die Ferien – und genau dabei möchten wir unsere Fluggäste bestmöglich unterstützen.

Vielen Dank für das Gespräch und einen erfolgreichen Ferienstart!