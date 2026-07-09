Klagenfurt startet Gratis-Kinderbetreuung für Urlauber

„Familienfreundlichkeit darf im Tourismus kein Schlagwort bleiben. Sie muss im Alltag spürbar sein – für unsere Gäste genauso wie für die Menschen, die in unseren Betrieben arbeiten“, erklärt Adi Kulterer, Vorsitzender Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee. Darum bringt nun eine neue Kooperation mit dem Hilfswerk Kärnten Entlastung für Familien.

Neues Angebot in Klagenfurt

Ab kommender Woche können sowohl Urlaubsgäste als auch Hotel-Mitarbeiter eine Stunde Gratis-Kinderbetreuung in der KinderStadt beim Klagenfurter Rauscherpark nutzen. Das Angebot ist online unter visitklagenfurt.at/erlebnisse buchbar, die zugehörigen Gutscheine liegen in der Tourismusinformation bereit. Ein Coupon entspricht jeweils einer kostenlosen Betreuungsstunde. Das Angebot richtet sich an Kinder ab zwei Jahren – flexibel und ohne komplizierte Voranmeldung. „Kinderbetreuung soll verlässlich und unkompliziert sein. Dass nun auch Gäste der Stadt davon profitieren, freut mich besonders“, betont Elisabeth Scheucher, Präsidentin des Hilfswerks Kärnten, abschließend.