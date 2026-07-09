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Ein Bild auf 5min.at zeigt Hilfswerk-Geschäftsführer Horst Krainz, Hilfswerk-Präsidentin Elisabeth Scheucher und Touristiker Adi Kulterer mit mehreren Kindern.
Klagenfurt bietet Urlaubern und Hotel-Personal ab nächster Woche gratis Kinderbetreuung.
Klagenfurt
09/07/2026
Neue Kooperation
#goodnews

Klagenfurt startet Gratis-Kinderbetreuung für Urlauber

Urlaubsgäste und Hotel-Mitarbeiter können ab kommender Woche eine Stunde kostenlose Kinderbetreuung in der KinderStadt Klagenfurt in Anspruch nehmen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)
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„Familienfreundlichkeit darf im Tourismus kein Schlagwort bleiben. Sie muss im Alltag spürbar sein – für unsere Gäste genauso wie für die Menschen, die in unseren Betrieben arbeiten“, erklärt Adi Kulterer, Vorsitzender Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee. Darum bringt nun eine neue Kooperation mit dem Hilfswerk Kärnten Entlastung für Familien.

Neues Angebot in Klagenfurt

Ab kommender Woche können sowohl Urlaubsgäste als auch Hotel-Mitarbeiter eine Stunde Gratis-Kinderbetreuung in der KinderStadt beim Klagenfurter Rauscherpark nutzen. Das Angebot ist online unter visitklagenfurt.at/erlebnisse buchbar, die zugehörigen Gutscheine liegen in der Tourismusinformation bereit. Ein Coupon entspricht jeweils einer kostenlosen Betreuungsstunde. Das Angebot richtet sich an Kinder ab zwei Jahren – flexibel und ohne komplizierte Voranmeldung. „Kinderbetreuung soll verlässlich und unkompliziert sein. Dass nun auch Gäste der Stadt davon profitieren, freut mich besonders“, betont Elisabeth Scheucher, Präsidentin des Hilfswerks Kärnten, abschließend.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Hilfswerk-Präsidentin Elisabeth Scheucher und Touristiker Adi Kulterer.
©zVg. / TVB Klagenfurt
Am Foto: Hilfswerk-Präsidentin Elisabeth Scheucher und Adi Kulterer, Vorsitzender der Tourismusregion Klagenfurt (v.l.)
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