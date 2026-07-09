Zwölf Stunden bei 13 Grad: Kärntner Extremschwimmer bezwingt North Channel

Als zweiter und schnellster Österreicher hat der Kärntner Georg Findenig den North Channel durchquert – und das bei einer Wassertemperatur von lediglich 13 Grad. Dem voraus ging sehr langes Training sowie kaltes Duschen, wie er im Gespräch mit Minuten berichtet.

©zVg. / Findenig Georg Findenig durchquerte den North Channel zwischen Irland und Schottland.

Kampf gegen die Strömung

In Summe gab es dabei für Findenig drei Herausforderungen: „In der Mitte kämpfte ich gegen die erste Gegenströmung“, so der Extremschwimmer. „Da musste ich weit über meine Grenzen gehen!“ Unterstützung erhielt er während der gesamten Strecke von seinem Sohn Stefan Kuchler sowie seinen Freunden Christian Wutti und Gerhard Petschnig. „Sie haben mich alle 25 Minuten mit Tee und Mahlzeiten versorgt.“ Hinzu kam eine Robbe, die Findenig zehn Kilometer weit begleitet hat. „Das sieht man als Kärntner auch nicht alle Tage!“, schmunzelt er.

©zVg. / Findenig Am Foto: Stefan Kuchler und Extremschwimmer Georg Findenig (v.l.)

Ocean’s Seven bewältigen

Auch die Kälte machte dem Sportler zu schaffen. „Ich litt unter wiederkehrenden Krämpfen, die zum Teil bis zu einer Stunde dauerten.“ Kurz vor dem Ende der Strecke kam es dann erneut zu heftigen Strömungen. „Ich schwamm eine Stunde lang auf der Stelle. Beinahe musste ich den Versuch abbrechen.“ Dazu kam es glücklicherweise nicht. Zwölf Stunden und zwei Minuten benötigte der Schwimmer für die Strecke, welche nicht seine erste war. Denn neben dem North Channel hat er auch schon den Ärmelkanal durchschwommen – 5 Minuten berichtete. Findenigs großes Ziel ist es, die Ocean’s Seven zu bewältigen. Dazu zählen auch die Cookstraße in Neuseeland, die Straße von Gibraltar zwischen Spanien und Marokko, der Kaiwi-Kanal in Hawaii, die Tsugaru-Straße in Japan, sowie der Santa-Catalina-Kanal zwischen Island und Los Angeles.