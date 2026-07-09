Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: zVg. / Findenig
Eine Bildmontage zeigt eine Stoppuhr und Georg Findenig beim Schwimmen durch den North Channel.
Zwölf Stunden und zwei Minuten brauchte Georg Findenig für die Durchquerung des North Channels.
Klagenfurt
09/07/2026
Nach Ärmelkanal
Mit Video

Zwölf Stunden bei 13 Grad: Kärntner Extremschwimmer bezwingt North Channel

Der Kärntner Georg Findenig durchschwamm kürzlich den über 34 Kilometer langen North Channel zwischen Irland und Schottland. Im Gespräch mit 5 Minuten berichtet der Extremschwimmer: "Es war extrem anstrengend, kalt und lang."

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
2 Minuten Lesezeit(286 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Als zweiter und schnellster Österreicher hat der Kärntner Georg Findenig den North Channel durchquert – und das bei einer Wassertemperatur von lediglich 13 Grad. Dem voraus ging sehr langes Training sowie kaltes Duschen, wie er im Gespräch mit Minuten berichtet.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Georg Findenig beim Schwimmen durch den North Channel.
©zVg. / Findenig
Georg Findenig durchquerte den North Channel zwischen Irland und Schottland.

Kampf gegen die Strömung

In Summe gab es dabei für Findenig drei Herausforderungen: „In der Mitte kämpfte ich gegen die erste Gegenströmung“, so der Extremschwimmer. „Da musste ich weit über meine Grenzen gehen!“ Unterstützung erhielt er während der gesamten Strecke von seinem Sohn Stefan Kuchler sowie seinen Freunden Christian Wutti und Gerhard Petschnig. „Sie haben mich alle 25 Minuten mit Tee und Mahlzeiten versorgt.“ Hinzu kam eine Robbe, die Findenig zehn Kilometer weit begleitet hat. „Das sieht man als Kärntner auch nicht alle Tage!“, schmunzelt er.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Georg Findenig und seinen Sohn Stefan Kuchler.
©zVg. / Findenig
Am Foto: Stefan Kuchler und Extremschwimmer Georg Findenig (v.l.)

Ocean’s Seven bewältigen

Auch die Kälte machte dem Sportler zu schaffen. „Ich litt unter wiederkehrenden Krämpfen, die zum Teil bis zu einer Stunde dauerten.“ Kurz vor dem Ende der Strecke kam es dann erneut zu heftigen Strömungen. „Ich schwamm eine Stunde lang auf der Stelle. Beinahe musste ich den Versuch abbrechen.“ Dazu kam es glücklicherweise nicht. Zwölf Stunden und zwei Minuten benötigte der Schwimmer für die Strecke, welche nicht seine erste war. Denn neben dem North Channel hat er auch schon den Ärmelkanal durchschwommen – 5 Minuten berichtete. Findenigs großes Ziel ist es, die Ocean’s Seven zu bewältigen. Dazu zählen auch die Cookstraße in Neuseeland, die Straße von Gibraltar zwischen Spanien und Marokko, der Kaiwi-Kanal in Hawaii, die Tsugaru-Straße in Japan, sowie der Santa-Catalina-Kanal zwischen Island und Los Angeles.

©zVg. / Findenig | Meter um Meter kämpfte sich Georg Findenig durch das Wasser.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at