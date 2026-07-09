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/ ©Büro Bürgermeister Scheider
Ein Bild auf 5min.at zeigt Bürgermeister Christian Scheider mit Sozialabteilungsleiter Joachim Katzenberger und Annemarie Gruber vom Fundbüro.
Die Kleideraktion fand in der Klagenfurter Volksküche statt.
Klagenfurt
09/07/2026
Kleideraktion

Fundamt spendet nicht abgeholte Kleidung an Bedürftige

Im Klagenfurter Fundamt werden immer wieder verloren gegangene Kleidungsstücke abgegeben, welche von ihren Besitzern nicht abgeholt werden. Diese wurden am Donnerstag an Menschen in finanzieller Not übergeben.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(69 Wörter)
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„Die aktuellen Lebenserhaltungskosten stellen für viele Menschen eine Belastung dar. Mit dieser Initiative können wir unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine kleine Unterstützung bieten“, betonte Bürgermeister Christian Scheider (FSP) im Rahmen der Kleideraktion in der Klagenfurter Volksküche. Auch heuer freuten sich zahlreiche Menschen über die Vintage-Kleidung. Darunter Hosen, Blusen, T-Shirts und Jacken in einwandfreiem Zustand.

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