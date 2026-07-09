Fundamt spendet nicht abgeholte Kleidung an Bedürftige

Im Klagenfurter Fundamt werden immer wieder verloren gegangene Kleidungsstücke abgegeben, welche von ihren Besitzern nicht abgeholt werden. Diese wurden am Donnerstag an Menschen in finanzieller Not übergeben.

„Die aktuellen Lebenserhaltungskosten stellen für viele Menschen eine Belastung dar. Mit dieser Initiative können wir unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine kleine Unterstützung bieten“, betonte Bürgermeister Christian Scheider (FSP) im Rahmen der Kleideraktion in der Klagenfurter Volksküche. Auch heuer freuten sich zahlreiche Menschen über die Vintage-Kleidung. Darunter Hosen, Blusen, T-Shirts und Jacken in einwandfreiem Zustand.