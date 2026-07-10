Baustelle: St. Veiter Straße ab Montag zum Teil gesperrt

Autos und Busse werden über die Morogasse, LKW über die Kraßniggstraße umgeleitet. Stadteinwärts bleibt die St. Veiter Straße durchgehend befahrbar, teilt die StadtKommunikation Klagenfurt in einer Aussendung mit.

Verkehr wird umgeleitet

Private Abbrucharbeiten an einem bestehenden Wohnhaus in der St. Veiter Straße 60 erfordern eine Teilsperre stadtauswärts in der Zeit von Montag, 13. Juli, bis Sonntag, 19. Juli 2026. In diesem Zeitraum wird der gesamte Verkehr umgeleitet. Autos und Busse werden über die Morogasse und Georg-Lora-Straße umgeleitet und dann wieder auf die St. Veiter Straße, Höhe Billa Parkplatz, geführt. Für LKW erfolgt eine weitreichendere Umleitung über die Kraßniggstraße, Pischeldorfer Straße, Dammgasse, Durchlassstraße und dann wieder auf die St. Veiter Straße, Höhe Interspar.

Weitere Informationen bezüglich der Sperre

Der Geh- und Radverkehr wird sicher umgeleitet, heißt es weiter. Die KMG-Linien A und 4 fahren stadtauswärts eine Umleitung über die Morogasse und Georg-Lora-Straße. In der Morogasse wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Auf die Beschilderung im Umkreis des Baustellenbereiches ist zu achten. Die Ein- und Ausfahrt in bzw. von der Morogasse ist jederzeit möglich. Stadteinwärts bleibt die St. Veiter Straße durchgehend befahrbar. Die Aufhebung der Sperre stadtauswärts erfolgt voraussichtlich mit Montag, 20. Juli 2026.