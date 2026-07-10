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Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Baustelle.
Ein Teil der St. Veiter Straße ist kommende Woche gesperrt.
Klagenfurt
10/07/2026
Von 13. bis 19. Juli

Baustelle: St. Veiter Straße ab Montag zum Teil gesperrt

Autofahrer aufgepasst: Wegen Abbrucharbeiten eines Wohnhauses erfolgt eine Teilsperre der St. Veiter Straße von Montag, 13. Juli, bis inklusive Sonntag, 19. Juli.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(218 Wörter)
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Autos und Busse werden über die Morogasse, LKW über die Kraßniggstraße umgeleitet. Stadteinwärts bleibt die St. Veiter Straße durchgehend befahrbar, teilt die StadtKommunikation Klagenfurt in einer Aussendung mit.

Verkehr wird umgeleitet

Private Abbrucharbeiten an einem bestehenden Wohnhaus in der St. Veiter Straße 60 erfordern eine Teilsperre stadtauswärts in der Zeit von Montag, 13. Juli, bis Sonntag, 19. Juli 2026. In diesem Zeitraum wird der gesamte Verkehr umgeleitet. Autos und Busse werden über die Morogasse und Georg-Lora-Straße umgeleitet und dann wieder auf die St. Veiter Straße, Höhe Billa Parkplatz, geführt. Für LKW erfolgt eine weitreichendere Umleitung über die Kraßniggstraße, Pischeldorfer Straße, Dammgasse, Durchlassstraße und dann wieder auf die St. Veiter Straße, Höhe Interspar.

Weitere Informationen bezüglich der Sperre

Der Geh- und Radverkehr wird sicher umgeleitet, heißt es weiter. Die KMG-Linien A und 4 fahren stadtauswärts eine Umleitung über die Morogasse und Georg-Lora-Straße. In der Morogasse wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Auf die Beschilderung im Umkreis des Baustellenbereiches ist zu achten. Die Ein- und Ausfahrt in bzw. von der Morogasse ist jederzeit möglich. Stadteinwärts bleibt die St. Veiter Straße durchgehend befahrbar. Die Aufhebung der Sperre stadtauswärts erfolgt voraussichtlich mit Montag, 20. Juli 2026.

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Stadtkarte von Klagenfurt.
©CCE Ziviltechniker |
PKW- und Busverkehr wird über die Morogasse umgeleitet.
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Stadtkarte von Klagenfurt.
©CCE Ziviltechniker |
Für den LKW-Verkehr erfolgt die Umleitung stadtauswärts über die Kraßniggstraße.
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