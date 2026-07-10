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Das Bild auf 5min.at zeigt Zeljko Karajica von der Austria Klagenfurt.
Der Verband hat die Transfersperre gegen die Austria Klagenfurt aufgehoben.
Klagenfurt
10/07/2026
Gute Nachricht

Transfersperre gegen Austria Klagenfurt aufgehoben

Auf diese Nachricht hat Regionalligist Austria Klagenfurt gewartet! Der Verband hat die Transfersperre gegen die Waidmannsdorfer aufgehoben.

von Markus Krücken Das Foto auf www.5min.at zeigt Markus Krücken, Online Redakteur.
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)
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„Mit der offiziellen Aufhebung der Transfersperre können wir jetzt auch die letzten Bausteine für die kommende Saison-Planung abschließen. Das betrifft ja die erste Mannschaft, aber auch den kompletten Nachwuchsbereich“, bestätigt Boss Zeljko Karajica gegenüber 5 Minuten. Heißt: Nun kann sich der Klub wieder auf dem Markt bewegen und auf Spielerjagd gehen.

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