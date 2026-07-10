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Transfersperre gegen Austria Klagenfurt aufgehoben
Auf diese Nachricht hat Regionalligist Austria Klagenfurt gewartet! Der Verband hat die Transfersperre gegen die Waidmannsdorfer aufgehoben.
„Mit der offiziellen Aufhebung der Transfersperre können wir jetzt auch die letzten Bausteine für die kommende Saison-Planung abschließen. Das betrifft ja die erste Mannschaft, aber auch den kompletten Nachwuchsbereich“, bestätigt Boss Zeljko Karajica gegenüber 5 Minuten. Heißt: Nun kann sich der Klub wieder auf dem Markt bewegen und auf Spielerjagd gehen.
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