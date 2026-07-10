Transfersperre gegen Austria Klagenfurt aufgehoben

„Mit der offiziellen Aufhebung der Transfersperre können wir jetzt auch die letzten Bausteine für die kommende Saison-Planung abschließen. Das betrifft ja die erste Mannschaft, aber auch den kompletten Nachwuchsbereich“, bestätigt Boss Zeljko Karajica gegenüber 5 Minuten. Heißt: Nun kann sich der Klub wieder auf dem Markt bewegen und auf Spielerjagd gehen.