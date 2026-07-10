Klagenfurter Kindergarten-Bilanz: Wandel und Kinderschutz im Fokus

Bei der Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch im Klagenfurter Rathaus ging es unter anderem um die Bilanz des abgeschlossenen Kindergarten-, Kita- und Hortjahres 2025/26, das Kinderschutzkonzept sowie Prävention und Aufnahme.

2025/26 war ein erfahrungsreiches und arbeitsintensives Jahr für die pädagogische Dienststelle im elementaren Bildungsbereich, teilt die StadtKommunikation Klagenfurt in einer Aussendung mit. Das vergangene Kita-, Kindergarten- und Hortjahr war von zahlreichen Fortbildungen im Fachkräftebereich geprägt. Außerdem gelangen etliche Umsetzungen und Einführungen von evaluierten sowie neuen Bildungskonzepten. Der Ausblick auf das kommende Kindergartenjahr bietet viele Möglichkeiten, neue Projekte auszuprobieren, heißt es weiter.

„Bildung kann nicht früh genug starten“

„Bildung kann nicht früh genug starten. Die hohe Qualität im elementaren Bildungsbereich muss unbedingt erhalten bleiben und gefördert werden. Ich sehe es als meine Verpflichtung, in meinem Aufgabenbereich dafür Verantwortung zu übernehmen und mich für neue, gehaltvolle Konzepte und deren Durchführung einzusetzen“, macht Stadtrat Franz Petritz, Referent für Elementarpädagogik, klar.

Positiver Wandel in den letzten Jahren

Vor allem in den letzten Jahren ist im elementaren Bildungsbereich ein positiver Wandel in Richtung Diversität, Bedürfnisorientierung und Partizipation geschehen. Eine der Herausforderungen stelle zum Beispiel der Kinderschutz dar. Hierfür wird mit den Pädagoginnen und Pädagogen, Kindern und Netzwerkpartnern, wie beispielsweise dem Kinderschutzzentrum DELFI, vor Ort ein gemeinsames Konzept erarbeitet. Zudem werden die bereits bestehenden zu diesem Thema evaluiert und weiter bearbeitet, heißt es. „Es ist ein großer gesellschaftlicher Auftrag, den wir im elementaren Bildungsbereich mittragen, denn der Entwicklungsweg der Kinder muss bestmöglich begleitet werden, um die Basis für ein gesundes Leben zu schaffen. Das Spiel ist hierfür die ausdruckswichtigste Form für Kinder, von der sie am meisten mitnehmen und lernen können“, unterstreicht Sabine Tauschitz-Sickl.

Kitas, Kindergärten und Horte an 72 Standorten

Von insgesamt 72 Standorten (Kitas, Kindergärten, Horte) sind 16 städtische Einrichtungen und 56 private Trägerschaften (Kitas, Kindergärten), mit denen die Landeshauptstadt Klagenfurt Dienstleistungsvereinbarungen hat. In Anbetracht der Qualitätssicherung und -entwicklung freut man sich bereits auf die bevorstehende Eröffnung des Kitahauses in der Dammgasse, wird weiters mitgeteilt. Insgesamt zählt man circa 270 Mitarbeiter an Fachpersonal und rund 90 Mitarbeiter, die in der Reinigung, Küche und im Facility Management tätig sind. Sie alle begleiten den Bildungsalltag der rund 1.900 Kinder in Kita, Kindergärten und Hort. Um all jenen Plätze anzubieten, die darauf angewiesen sind, ist man um sorgfältig festgelegte Aufnahmekriterien bemüht, teilt die Stadt mit. Diese werden aktualisiert und sind auf der Website der Stadt zu finden. Die eingeführte Vormerkwoche dient dazu, vorab Daten der Kinder zu erfassen und diese im Zuge einer ersten Vorstellung an einem zentralen Ort kennenzulernen. Auf diese Weise sollen außerdem individuelle Bedürfnisse erkannt und die Möglichkeit geboten werden, darauf optimal einzugehen, wird mitgeteilt.

Herausforderungen im kommenden Jahr

Auch das kommende Jahr hält viele Herausforderungen bereit. Präventionsprojekte sollen dazu dienen, den Pädagogen Unterstützung zu bieten. Die Abteilung Bildung pflegt enge Kooperationen mit über 50 Institutionen, um gesundheits- und persönlichkeitsfördernde Maßnahmen anzubieten. Bewegung, Resilienz, Medienkompetenz sind unter anderem ein paar dieser Angebote. Auch für Erziehungsberechtigte gibt es beispielsweise kurze Impulsvorträge zu Beginn des Kindergartenjahres, um sie und ihre Schützlinge zu begleiten.

Qualitätsmerkmal und Gütesiegel

Ein Qualitätsmerkmal seitens der Stadt ist die pädagogische Beratungsstelle samt Experten, sowohl fix innerhalb der Gruppen im Kindergarten- sowie im Hortbereich als auch mobil, heißt es. Ein weiteres sind die zehn Eigenküchen mit dem Gütesiegel „Gesunde Küche“. Pro Tag werden rund 1.600 Essensportionen mit einem Bio-Anteil von 15 Prozent produziert. Für das gesunde Essen und die Speisepläne ist geschultes Fachpersonal zuständig. Das Personal sowie die Pädagogen besuchen regelmäßig Fortbildungen und Workshops, um sich bestmöglich auszutauschen und den gesundheitsförderlichen Kriterien zu entsprechen, teilt die Stadt weiter mit. Es gibt sechs städtische Gütesiegelbetriebe, drei Pfarrkindergärten und einen Hilfswerk-Kindergarten. Weiters sollen drei städtische und noch ein Pfarrkindergarten damit ausgezeichnet werden.