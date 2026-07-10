Bekanntes Klagenfurter Wirtshaus in Konkurs: 13 Dienstnehmer betroffen

Der Alpenländische Kreditorenverband gibt bekannt, dass über das Vermögen von Landl Bräu GmbH in Klagenfurt ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde.

Über das Vermögen der Landl Bräu GmbH aus Klagenfurt wurde ein Konkursverfahren eröffnet.

Über das Vermögen der Landl Bräu GmbH aus Klagenfurt wurde ein Konkursverfahren eröffnet.

Es handelt sich dabei um das ehemalige Wirtshaus Hofbräu zum Lindwurm. Eröffnet wurde ein Konkursverfahren.

Betrieb bereits geschlossen

Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt rund 227.000 Euro. Von der Insolvenz sind 20 Gläubiger und 13 Dienstnehmer betroffen. Der Betrieb ist bereits geschlossen. Eine Sanierung wird nicht angestrebt, teilt der AKV mit. Die Schuldnerin betrieb seit August 2019 das Wirtshaus Hofbräu zum Lindwurm und wurde ausschließlich für diese Führung gegründet.

Umsatzrückgang und Ausbleiben von Touristen

Die wirtschaftliche Situation verschlimmerte sich durch die 3 COVID19-Lockdowns, wird weiters mitgeteilt. Die Schuldnerin kämpfte mit einem massiven Umsatzrückgang, bedingt durch das Ausbleiben von Touristen. Auch hatte man von Beginn an an mit dem desolaten Zustand des Gebäudes zu kämpfen, wird mitgeteilt. Trotz aufgewendeter Planungskosten von der Schuldnerin scheiterte ein Umbau an der Hauseigentümerin. Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV angemeldet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.07.2026 um 12:33 Uhr aktualisiert