Betreiber schockiert: Einbruch in neu eröffnetes Klagenfurter Fachgeschäft

Gestern Nacht gab es in der Klagenfurter Innenstadt einen Einbruch in ein gerade erst eröffnetes Fachgeschäft. Ein Rückschlag für die Betreiber.

Letzte Nacht kam es zu einem Einbruch in einem Klagenfurter Fachgeschäft. Wie die Betreiber gegenüber 5 Minuten berichten, verschafften sich „unbekannter Täter gewaltsam Zutritt“. Dabei wurde auch ein Fenster eingetreten.

Rückschlag für die Betreiber

„Bei dem Einbruch wurden wertvolle Pietra-Dura-Bilder – Edelsteinfragment-Kunst –

sowie fossile Muscheln, in der Fachsprache Nautiloideen genannt, beschädigt oder

gestohlen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur, die Ermittlungen laufen“, teilen die Betreiber weiter mit. Auch Nachfrage von 5 Minuten bestätigte auch die Landespolizeidirektion Kärnten den Vorfall.

Große Anteilnahme bei den Nachbarn

Die Betreiber sind geschockt, denn wie sie betonen, hat das Geschäft erst vor kurzem seinen Standort bezogen. Doch auf eines konnten sie sich trotz des schrecklichen Vorfalls verlassen: „Die umliegenden Unternehmerinnen und Unternehmer reagierten mit großer Solidarität und

zeigten sich betroffen und hilfsbereit gegenüber ihrem neuen Nachbarn“, heißt es. Abschließend bitten die Betreiber um Hinweise, sollte jemand etwas gesehen haben.