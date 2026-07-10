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Ein Bild auf 5min.at zeigt NEOS-Bildungssprecherin Iris Glanzer mit einem Zeugnis vor der Mittelschule St. Peter in Klagenfurt.
Auch für Klagenfurts Stadtregierung gab es ein Zeugnis.
Klagenfurt
10/07/2026
„Nicht genügend“

NEOS stellen Klagenfurter Schulpolitik ein Zeugnis aus

Herbe Kritik erntet Klagenfurts Stadtregierung zum Zeugnistag vonseiten der Opposition. Die NEOS stellte speziell der Schulpolitik ein "Nicht genügend" aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(219 Wörter)
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Vor der Mittelschule St. Peter stellte NEOS-Bildungssprecherin Iris Glanzer der Klagenfurt Stadtregierung ein Zeugnis für die Schulpolitik aus. „Nicht genügend“, ist darauf zu lesen. Die Szenerie wurde dafür wohl bewusst gewählt. Immerhin kam es in der Bildungseinrichtung im April dieses Jahres zu einem Deckeneinsturz. 5 Minuten berichtete. Mehr dazu unter: Decken-Schaden in Klagenfurter Schule: Zahlreiche Räume gesperrt. Sanierungsbedarf würde es aber auch in anderen Schulgebäuden geben. Betroffen seien laut NEOS etwa die Volksschule Spitalberg oder die Mittelschule St. Ruprecht.

Sanierungs- und Modernisierungsplan gefordert

„Die Stadtregierung stopft nur die ärgsten Löcher. Was völlig fehlt, ist ein langfristiger Sanierungs- und Modernisierungsplan für Klagenfurts Schulen“, kritisiert Glanzer. Diesen fordern die NEOS nun ein. Geht es nach den Liberalen, sollten alle Standorte spätestens bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode auf einen modernen Stand gebracht werden. Abgewickelt werden soll diese Offensive gemeinsam mit der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). Glanzer: „Klagenfurt soll seinen Kindern und Jugendlichen die besten Schulen bieten. Dafür braucht es aber endlich den Mut, vorauszudenken und neue Lösungen zu finden.“

Zumindest ein „Sehr gut“?

Über ein „Sehr gut“ kann sich die Stadtregierung nur in einem Bereich freuen, so die Bildungssprecherin abschließend: „In gegenseitigen Schuldzuweisungen und dem Abschieben von Verantwortung auf den jeweils anderen […].“

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