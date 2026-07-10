Real Madrid in Klagenfurt: Start von Ticket-Vorverkauf steht fest

Am 1. August 2026 kommt es - wie berichtet - zu einer internationalen Spitzenbegegnung im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt. Real Madrid trifft auf AC Florenz. Inzwischen steht auch fest, wann der Ticket-Vorverkauf startet.

Das Wörthersee-Stadion wird am 1. August 2026 zum Schauplatz einer besonderen Vorbereitungspartie. 5 Minuten berichtete. Um 18 Uhr trifft Real Madrid dort auf die AC Florenz. Eintrittskarten für das sportliche Highlight sind bereits in wenigen Tagen erhältlich. Der Vorverkauf läuft ab kommenden Mittwoch, dem 15. Juli 2026, 12 Uhr über die Webseite www.testspiele.at.

Tickets könnten schnell vergriffen sein

Es heißt jedoch schnell sein! Bereits vor einigen Jahren gastierte der spanische Rekordmeister zum Testspiel gegen den AC Mailand am Wörthersee. Die Begegnung war innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft und lockte zehntausende Fußballfans nach Kärnten. Auch für das diesjährige Duell wird aufgrund der internationalen Strahlkraft beider Vereine eine große Nachfrage erwartet. Organisiert wird die Begegnung von Onside Sports.