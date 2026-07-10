Autofahrer (56) kracht beim Überholen in Gegenverkehr

Ein Überholmanöver auf der Hallegger Straße in Klagenfurt endete am Freitagnachmittag mit einem Verkehrsunfall. Im Einsatz standen der Rettungsdienst, die Polizei sowie die Feuerwehr.

Wegen eines Radfahrers bildete sich am Freitagnachmittag eine Fahrzeugkolonne auf der Klagenfurter Hallegger Straße. Ein 56-jähriger Autofahrer setzte daraufhin zum Überholvorgang an. Er scherte aus, um an mehreren Fahrzeugen, einschließlich eines Wohnmobils, vorbeizufahren. „In der Folge kam es jedoch zur Kollision mit einem entgegenkommenden 66-jährigen Autofahrer“, so die Beamten der Verkehrsinspektion Klagenfurt.

Rauch qualmte aus Motorraum

Der 56-jährige zog sich Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Im Einsatz stand auch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die eigentlich aufgrund des Betriebsmittelaustritts der beiden Unfallfahrzeug angefordert worden war. „Während der Unfallaufnahme kam beim des Wagen des 56-Jährigen, vermutlich im Bereich der Fahrzugbatterie, zu einer Rauchentwicklung“, schildern die Beamten. Ein Feuer konnte durch das rasche Eingreifen der Florianis verhindert werden.