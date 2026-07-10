Schadstoffaustritt in Kärntner Industriezone: Feuerwehr im Einsatz

Ein technischer Defekt an einem Fahrzeug löste am Freitagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in einer Industriezone im Bezirk Klagenfurt-Land aus. Betriebsmittel waren auf die Fahrbahn gelangt. Die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Zell-Gurnitz sicherten die betroffene Stelle ab und beseitigten die ausgelaufene Ölspur vollständig. Nachdem die Fahrbahn gesäubert war, konnten die Kameraden den Einsatz zügig beenden und wieder in das Rüsthaus einrücken.