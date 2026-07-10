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/ ©Montage: FF Zell-Gurnitz
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt die Feuerwehrleute beim Beseitigen der Ölspur.
Eine Ölspur zog sich durch die Industriezone.
Ebenthal
10/07/2026
Am Freitag

Schadstoffaustritt in Kärntner Industriezone: Feuerwehr im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Zell-Gurnitz wurde am Freitagnachmittag zu einem Schadstoffaustritt in eine Industriezone im Bezirk Klagenfurt-Land alarmiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)
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Ein technischer Defekt an einem Fahrzeug löste am Freitagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in einer Industriezone im Bezirk Klagenfurt-Land aus. Betriebsmittel waren auf die Fahrbahn gelangt. Die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Zell-Gurnitz sicherten die betroffene Stelle ab und beseitigten die ausgelaufene Ölspur vollständig. Nachdem die Fahrbahn gesäubert war, konnten die Kameraden den Einsatz zügig beenden und wieder in das Rüsthaus einrücken.

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