/ ©Montage: FF Zell-Gurnitz
Schadstoffaustritt in Kärntner Industriezone: Feuerwehr im Einsatz
Die Freiwillige Feuerwehr Zell-Gurnitz wurde am Freitagnachmittag zu einem Schadstoffaustritt in eine Industriezone im Bezirk Klagenfurt-Land alarmiert.
Ein technischer Defekt an einem Fahrzeug löste am Freitagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in einer Industriezone im Bezirk Klagenfurt-Land aus. Betriebsmittel waren auf die Fahrbahn gelangt. Die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Zell-Gurnitz sicherten die betroffene Stelle ab und beseitigten die ausgelaufene Ölspur vollständig. Nachdem die Fahrbahn gesäubert war, konnten die Kameraden den Einsatz zügig beenden und wieder in das Rüsthaus einrücken.
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