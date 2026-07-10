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/ ©Egon Rutter / aufgeschnappt.at
Ein Bild auf 5min.at zeigt Mitarbeiter bei der Erlebniscocktail-Veranstaltung im Parkhotel Pörtschach.
Der traditionelle Erlebniscocktail im Parkhotel Pörtschach findet auch heuer wieder statt.
Pörtschach
10/07/2026
Immer montags

Bildergalerie: Erlebniscocktail im Parkhotel ist zurück

Das Parkhotel Pörtschach lädt im Juli und August wieder jeden Montag zum traditionellen Erlebniscocktail. 5 Minuten war zum Auftakt für euch mit dabei.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Die neue Hoteldirektorin, Mercedes Balazs, hieß zu diesem Anlass zahlreiche Gäste willkommen. Darunter auch namhafte Persönlichkeiten, wie Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz (ÖVP) sowie Schauspieler Otto Retzer in Begleitung seiner Shirley. Den Gästen wurde neben Live-Musik auch ein Aperitif und kulinarische Highlights geboten. Küchenchef David Bachmann verwöhnte mit kreativen Spezialitäten aus der Alpen-Adria-Region, darunter frisch zubereitete Pasta aus dem Parmesanlaib sowie ein Surf-&-Turf-Angebot vom OFYR-Grill. Für die Auswahl der passenden Sommerweine zeichnete Serviceleiter Erwin Schurtl verantwortlich.

Bildergalerie des traditionellen Erlebniscocktail-Auftakts

Ein Bild auf 5min.at zeigt Gäste bei der Erlebniscocktail-Veranstaltung im Parkhotel Pörtschach.
©Egon Rutter / aufgeschnappt.at |
Impressionen des Sommerevents im Parkhotel Pörtschach.
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