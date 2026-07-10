Luxus-Campingplatz am Wörthersee setzt auf neues Gastro-Konzept

Falkensteiner Camping führt mit „CAMPO°“ ein neues Gastro-Konzept ein. Den Anfang macht ein Restaurant in Klagenfurt, das der erfahrene Gastronom Manuel Wutscher als Pächter übernimmt.

Falkensteiner Camping setzt bei seinem neuen Gastronomiekonzept konsequent auf lokale Expertise: Für die zukünftigen CAMPO°-Restaurants arbeitet das Unternehmen eng mit Gastronomen aus der Region zusammen. Der Startschuss fällt in Klagenfurt, wo am Donnerstag, dem 30. Juli 2026, der erste Standort offiziell eröffnet wird. Als Pächter konnte Manuel Wutscher gewonnen werden, welcher bereits die Wolfsberger Locations Embassy und Lavanty führt.

Kulinarik für Camping-Standorte

„Wir möchten mit Menschen zusammenarbeiten, die ihre Region wirklich kennen und Gastgeber aus Überzeugung sind. Mit Manuel Wutscher haben wir für Klagenfurt genau den richtigen Partner gefunden“, betont Christoph Wagner, Director F&B Falkensteiner Camping. Im CAMPO° Klagenfurt wird Wutscher künftig Gastraum, Theke und Terrasse bespielen. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren; ebenso wie die Personalsuche. Benötigt werden Mitarbeiter für Service und Küche.

Vom Leistungssport zum Gastgeber

Wutscher, selbst ehemaliger Profi-Triathlet, betont abschließend: „Der Wörthersee war für mich viele Jahre mit Wettkampf und sportlichen Grenzerfahrungen verbunden“, erinnert er sich. Jetzt komme ich an denselben Ort zurück, aber mit einer ganz anderen Aufgabe: Menschen eine gute Zeit zu bereiten.“ Willkommen sind übrigens nicht nur Campinggäste, sondern auch Einheimische.