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Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzkräfte, die um den Schacht herum stehen.
Ein Installateur stürzte in Klagenfurt meterweit in einen Schacht.
Klagenfurt
10/07/2026
Unfall

Installateur in drei Meter tiefen Schacht gestürzt

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Freitag bei Wartungsarbeiten in Klagenfurt. Ein Installateur stürzte mehrere Meter tief in einen Schacht. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die Polizei und der Rettungsdienst rückten aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
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Bei der Wartung einer technischen Anlage stürzte ein Installateur am Freitag in Klagenfurt in einen rund drei Meter tiefen Schacht. „Aufgrund seiner Verletzungen konnte er diesen nicht mehr selbstständig verlassen“, heißt es vonseiten der Berufsfeuerwehr, die daraufhin gemeinsam mit der Polizei und dem Rettungsdienst ausrückte.

Personenrettung in Klagenfurt

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und verschafften sich Zugang zu dem verunfallten Mann. Anschließend wurde er erstversorgt und mithilfe einer Schleifkorbtrage schonend aus dem Schacht geborgen. Mit dem Rettungsdienst ging es dann direkt ins Krankenhaus.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den Schacht.
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Der Mann stürzte drei Meter tief in einen Schacht.
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