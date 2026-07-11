Nach Tötungsdelikt in Klagenfurt: Streit um Geld als mutmaßliches Motiv

Nach dem Tod eines 64-jährigen Mannes Mitte Juni in einem verlassenen Gebäude in Klagenfurt liegen neue Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft Klagenfurt vor.

Die intensiven Ermittlungen und Einvernahmen werfen mittlerweile ein genaueres Licht auf das mutmaßliche Tatmotiv des beschuldigten 44-jährigen Mannes. Ein Streit um einen Geldbetrag in Höhe von mehreren Tausend Euro soll demnach zu der Tat geführt haben – wir haben mehrfach über den Fund des Verstorbenen berichtet.

Finanzielle Unstimmigkeiten

Der von Beginn an bestehende Verdacht, dass finanzielle Unstimmigkeiten der Auslöser für die tödliche Hammerattacke gewesen sein könnten, gewinnt durch die fortlaufenden Erhebungen der Staatsanwaltschaft an Substanz: Im Zuge detaillierter Einvernahmen kommen die Hintergründe der Monate vor dem Vorfall zum Vorschein, wie aus einem Bericht des „ORF“ hervorgeht. Gemäß dem aktuellen Ermittlungsstand soll den 44-Jährigen und das spätere Opfer eine längerfristige geschäftliche Beziehung im Automobilbereich verbunden haben.

Es soll um etwa 10.000 Euro gegangen sein

Die beiden Männer sollen bereits über einen längeren Zeitraum hinweg gemeinsam Motorräder und Autos angekauft, repariert und anschließend weiterverkauft haben. Aus dieser Zusammenarbeit heraus soll bei beiden der Gedanke entstanden sein, ein gemeinsames Unternehmen zu gründen. Der 64-jährige Mann soll dem 44-jährigen daraufhin einen Betrag von 10.000 Euro geliehen haben, damit dieser die Meisterprüfung absolvieren kann. Nach der bestandenen Meisterprüfung soll der 64-Jährige das geliehene Geld zurückverlangt, es laut Angaben der Staatsanwaltschaft jedoch nicht erhalten haben. In der Nacht zum 10. Juni soll der Streit um die Summe schließlich eskaliert sein, woraufhin es zu dem Angriff gekommen sei. Allein im Kopfbereich des Opfers sollen mehr als dreißig Schläge gezählt worden sein, erklärte die Staatsanwaltschaft damals gegenüber 5 Minuten.

Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.07.2026 um 07:19 Uhr aktualisiert