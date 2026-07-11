Klagenfurt verwandelt sich in Kärntens größte Freiluftgalerie

Das Strandbad Klagenfurt fungiert in diesem Sommer bereits zum sechsten Mal als Kärntens größte Freiluftgalerie. In Kooperation mit den Stadtwerken Klagenfurt stellen die Kärntner Berufsfotografinnen und Berufsfotografen insgesamt 57 großformatige Werke auf dem Gelände aus. Die Bilder, die an den markanten Badehäuschen angebracht sind, zeigen bis Anfang September ein breites Spektrum des Handwerks – von Porträt- und Landschaftsaufnahmen über Werbe- und Sportfotografie bis hin zu KI-gestützter Kunst.

Gewinnspiel für Besucherinnen und Besucher

Neu ist in diesem Jahr ein Gewinnspiel, bei dem die Badegäste für ihr Lieblingsbild abstimmen und Gutscheine für Foto-Dienstleistungen gewinnen können. Für Innungsmeister Michael Linzer ist die Ausstellung weit mehr als eine Präsentation außergewöhnlicher Bilder: „Mit dieser Ausstellung bringen wir professionelle Fotografie dorthin, wo sich im Sommer tausende Menschen begegnen. Sie zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig unser Beruf ist und welche Qualität heimische Berufsfotografinnen und Berufsfotografen tagtäglich schaffen.“

„Macht sichtbar, was unser Handwerk auszeichnet“

Die Schau unterstreicht zudem den Stellenwert der professionellen Fotografie in einer von digitaler Bilderflut geprägten Zeit: „Hinter jedem einzelnen Bild stehen Erfahrung, Kreativität und technisches Know-how. Diese Ausstellung macht sichtbar, was unser Handwerk auszeichnet und welche Leistungen professionelle Fotografie für Wirtschaft, Tourismus und Gesellschaft erbringt“, so Linzer.