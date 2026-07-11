Ermittlungen in Klagenfurt: Mann soll versucht haben Angestellte anzuzünden

In Klagenfurt soll ein Mann eine Angestellte mit Ethanol übergossen haben. Da das Feuerzeug versagte, entkam sie. Es gilt die Unschuldsvermutung.

In Klagenfurt kam es am Montag, dem 29. Juni, zu einem folgenschweren Zwischenfall, der nun behördliche Ermittlungen nach sich zieht. Ein 68-Jähriger soll im Büro seines Vermieters eine Angestellte mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und versucht haben, sie anzuzünden. „Wir ermitteln wegen versuchten Mordes“, sagt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in einem Bericht der „Kleinen Zeitung“.

Wärmeflasche mit Flüssigkeit

Dem Vorfall war offenbar ein länger andauernder Streit zwischen dem Mann und seinem Vermieter vorausgegangen. Am besagten Morgen suchte der Beschuldigte das Büro des Wohnungsbesitzers auf, traf dort jedoch auf dessen Mitarbeiterin. Nach einer verbalen Auseinandersetzung gegen 9 Uhr holte der Mann eine mitgebrachte Wärmeflasche hervor. Er öffnete diese und schüttete die Flüssigkeit über die Frau. Da das Opfer mit dem Rücken zur Wand stand und der Mann den Ausgang blockiert haben soll, gab es für die 51-Jährige zunächst kein Entkommen.

Gutachten soll jetzt Klarheit bringen

Laut den bisherigen Ermittlungen packte der Mann die Frau und versuchte, die Flüssigkeit mit einem Feuerzeug zu entzünden. Die Tat scheiterte, weil das Feuerzeug nicht funktionierte. Der Frau gelang es daraufhin zu fliehen und die Polizei zu verständigen. Beamte nahmen den Tatverdächtigen anschließend fest. Über den 68-Jährigen wurde eine Untersuchungshaft verhängt. Der weitere Verlauf des Verfahrens hänge maßgeblich vom Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen ab. Dieses soll klären, ob der Mann zum Vorfallszeitpunkt zurechnungsfähig war und sich vor Gericht verantworten muss, oder ob eine Unterbringung in einer forensisch-therapeutischen Einrichtung in Betracht kommt.

Der Mann ist bislang unbescholten. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.07.2026 um 12:27 Uhr aktualisiert